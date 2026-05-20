Aaron Rodgers se retira de la NFL al finalizar la temporada 2026: ‘Eso es todo’

Aaron Rodgers explicó que la decisión de su retiro de la NFL llegó después de varias conversaciones con el entrenador Mike McCarthy, el gerente general Omar Khan y su esposa. [Fotografía. lev radin / Shutterstock.com | NFL]

El mariscal de campo Aaron Rodgers confirmó este miércoles que la temporada 2026 será la última de su carrera en la NFL. El veterano quarterback de los Pittsburgh Steelers aseguró que disputará un último año antes de poner fin a una trayectoria que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes de la liga.

Rodgers, de 42 años, realizó el anuncio durante una conferencia de prensa con los Steelers, equipo con el que renovó por una temporada más después de varias semanas de reflexión sobre su futuro profesional.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL afrontará así su campaña número 22 como profesional y buscará cerrar su carrera con una última aparición en los playoffs junto a Pittsburgh.

¿Qué dijo Aaron Rodgers sobre su retiro de la NFL?

“Sí, esto es todo”, respondió Aaron Rodgers cuando fue cuestionado sobre si la próxima temporada de la NFL marcaría el final de su carrera como jugador profesional.

El quarterback explicó que la decisión llegó después de varias conversaciones con el entrenador Mike McCarthy, el gerente general Omar Khan y su esposa, mientras analizaba si todavía deseaba competir un año más dentro de la NFL.

“Es cerrar el círculo”, expresó Rodgers sobre su regreso junto a Mike McCarthy, entrenador con el que compartió trece temporadas en los Green Bay Packers.

El veterano mariscal de campo también reconoció que pensó en retirarse después de la eliminación de Pittsburgh en los playoffs y tras la salida del entrenador Mike Tomlin, aunque finalmente decidió continuar una temporada más.

¿Cómo será el reencuentro con Mike McCarthy en Pittsburgh?

La campaña 2026 también representará el reencuentro entre Rodgers y Mike McCarthy, una de las duplas más exitosas de los últimos años en la NFL.

Ambos coincidieron durante trece temporadas con los Green Bay Packers, franquicia con la que conquistaron la Super Bowl XLV y se consolidaron como protagonistas constantes de la postemporada.

Rodgers reconoció que mantuvo comunicación frecuente con McCarthy durante los últimos meses, mientras analizaba si regresaría para una última temporada.

“En los últimos días he vivido una serie de momentos increíbles, de esos que te hacen pellizcarte para comprobar que no son reales”, afirmó el quarterback sobre su regreso al entorno de varios entrenadores y miembros del personal con los que coincidió en Green Bay.

Dentro de las instalaciones de Pittsburgh también se encuentran otros rostros conocidos para Rodgers, como Patrick Graham y James Campen, situación que fortaleció la idea de disputar un último año con los Steelers.

En la última temporada con los Steelers, Aaron Rodgers fue eliminado por los Houston Texans en el juego de comodín.

¿Qué legado dejará Aaron Rodgers en la NFL?

Aaron Rodgers inició su carrera profesional en 2005 con los Green Bay Packers después de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL.

Con Green Bay construyó gran parte de su legado al conquistar un campeonato de Super Bowl, ganar cuatro premios MVP y convertirse en uno de los mariscales de campo más eficientes de su generación.

Tras su etapa con los Packers, Rodgers pasó por los New York Jets antes de llegar a Pittsburgh, franquicia con la que disputará la última temporada de su carrera.

La temporada pasada lanzó 24 pases de anotación y registró siete intercepciones, números con los que ayudó a los Steelers a conquistar el título de la AFC Norte y avanzar a los playoffs. Durante la campaña regular sufrió una fractura en la muñeca izquierda que lo obligó a perder un partido.

En la postemporada, Pittsburgh fue eliminado por los Houston Texans en el juego de comodín por marcador de 30-6. En aquel encuentro, Rodgers completó 17 de 33 pases para 146 yardas, sin touchdowns y con una intercepción que terminó en anotación defensiva.

Mientras Aaron Rodgers afronta el cierre de su trayectoria, los Steelers también trabajan en el futuro de la posición de quarterback con Drew Allar y Will Howard, jugadores jóvenes que podrían asumir el puesto en los próximos años.

Mike McCarthy definió a Rodgers como “un recurso extraordinario” para la organización y destacó la experiencia que podrá transmitir a los jóvenes mariscales de campo durante su última temporada en la NFL.

Con información de EFE y AP