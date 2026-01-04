Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido por los playoffs?

Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers se enfrentan en un juego con implicaciones inmediatas para los playoffs de la NFL. (Foto: IA Gemini / NFL).

La Semana 18 de la NFL cierra la temporada regular con uno de los enfrentamientos más determinantes del calendario: Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers, un partido que define al campeón de la División Norte de la Conferencia Americana (AFC) y otorga el pase directo a los playoffs.

El contexto no admite margen de error. El ganador del duelo se queda con el título divisional y avanza a la postemporada rumbo al Super Bowl 2026; el perdedor queda eliminado.

En ese escenario, el regreso del apoyador Trent Jordan Watt a la defensiva de Pittsburgh y la situación física del quarterback Lamar Jackson en Baltimore son situaciones clave.

Horario y transmisión para ver EN VIVO Ravens vs. Steelers en México

El partido se juega este domingo 4 de enero a las 19:20 horas, tiempo del centro de México en el Acrisure Stadium, casa de los Steelers.

En México, la transmisión EN VIVO está disponible a través de ESPN en televisión de paga, así como en Disney+ por streaming.

Además, el encuentro puede verse mediante NFL Game Pass, la plataforma oficial de la liga, que ofrece la cobertura completa de todos los partidos de la temporada regular y la postemporada.

Steelers vs. Ravens: Un duelo directo por el título de la AFC Norte

Pittsburgh (9-7) recibe a Baltimore (8-8) en el último juego del calendario regular, con la división en juego.

Pittsburgh necesita ganar o empatar para avanzar a la postemporada como campeón divisional, mientras que Baltimore clasifica a playoffs como monarca de la AFC Norte con un triunfo.

El enfrentamiento directo más cercano favoreció a Pittsburgh. Hace aproximadamente un mes, los Steelers se impusieron a los Ravens en un partido que coincidió con un repunte defensivo del equipo, que desde entonces permite 18.5 puntos en promedio.

T.J. Watt está listo para tomarse un descanso de la punción seca y volver al trabajo. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) (Stephanie Scarbrough/AP)

Uno de los puntos más relevantes previos al encuentro es la disponibilidad de T.J. Watt, apoyador estelar de los Steelers. El defensivo confirmó que está listo para jugar luego de superar una cirugía pulmonar derivada de una complicación durante un tratamiento de punción seca realizado el 12 de diciembre en las instalaciones del equipo.

Watt explicó que, tras el procedimiento, presentó dolor intenso y fue hospitalizado el mismo día, donde se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica para reparar el pulmón. La lesión lo mantuvo fuera de los últimos tres partidos de la temporada regular, en los que Pittsburgh registró dos victorias y una derrota.

Los Steelers de Pittsburgh podrían contar con el apoyador externo T.J. Watt para su enfrentamiento de "ganar o irse a casa" contra Baltimore por el título de la AFC Norte el domingo por la noche. (AP Photo/Gene J. Puskar) (Gene J. Puskar/AP)

Durante la práctica completa del viernes, el defensivo se declaró sin limitaciones físicas y con plena disposición para este domingo: “Todo el mundo conoce la magnitud de este juego. Es solo cuestión de salir y hacerlo. Esa es la clave. Todo el mundo sabe lo importantes que son estos juegos. Todo el mundo sabe que para esto entrenas toda la temporada baja, toda tu carrera para juegos como este.”

T.J. Watt es uno de los referentes defensivos de la liga. Comparte con Michael Strahan el récord de más capturas en una sola temporada de la NFL, con 22.5, y a lo largo de su carrera acumula ocho selecciones al Pro Bowl, cuatro designaciones All-Pro y tres lideratos de capturas. En la temporada actual tiene siete capturas, la cifra más baja en campañas en las que ha disputado al menos 13 partidos.

Del lado de Baltimore, el equipo llega con vida a la última semana tras ganar dos de sus últimos tres partidos. En el juego previo, los Ravens no contaron con Lamar Jackson, quien presentó molestias en la espalda. El propio quarterback señaló que está listo para el compromiso ante Pittsburgh.

Baltimore cuenta con el mejor ataque por tierra de la NFL, encabezado por Derrick Henry, quien fue una pieza clave en el antecedente más reciente de postemporada entre ambos equipos. En el duelo de comodines de la campaña anterior, Henry y la ofensiva terrestre de los Ravens acumularon 251 yardas por tierra, resultado que puso fin a la temporada de los Steelers en esa instancia.

Horarios y transmisión de la Semana 18 de la NFL (tiempo del centro de México)

La Semana 18 marca el cierre de la temporada regular con 14 partidos el domingo, además de dos encuentros sabatinos.

Seattle Seahawks venció a San Francisco 49ers el sábado, con lo que y aseguraron el título de la División Oeste y el primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC). Con marca final de 14-3, Seattle descansará en la primera ronda de los playoffs y disputará todos sus partidos de postemporada como local.

Los 49ers, que cerraron la temporada regular con récord de 12-5, terminaron segundos del Oeste de la NFC y ya tienen boleto asegurado a los playoffs.

En otro partido sabatino, los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 16-14 a los Carolina Panthers, resultado que les permite mantener vivas sus opciones de coronarse campeones de la División Sur de la NFC y avanzar a la postemporada. Para lograrlo, Tampa Bay necesita que este domingo los New Orleans Saints pierdan ante los Atlanta Falcons.

Con información de EFE y AP.