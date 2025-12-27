Javier Aquino, el mexicano con más títulos en la historia de Tigres: Así fue su paso por el club de Liga MX

Javier Aquino jugó 442 partidos como futbolista de Tigres, haciendo historia en el club de Liga MX.

El restaurante de Javier Aquino marca su incursión como empresario después de una trayectoria futbolística que terminó hace unos días, cuando Tigres finalizó su contrato después de casi 11 años como jugador felino.

Tras su paso por Europa con el Villarreal CF y el Rayo Vallecano, Aquino regresó al futbol mexicano y definió una era de éxito para el club regiomontano en competiciones nacionales e internacionales.

Javier Aquino llegó a Tigres UANL en 2015 para marcar un nuevo capítulo en su trayectoria y convertirse en uno de los futbolistas mexicanos con mayor presencia en la última década de la Liga MX.

La salida de Aquino de Tigres después de la final que perdió contra Toluca cierra un ciclo en el que dejó una huella considerable en la historia del club.

Tigres no renovó el contrato de Javier Aquino, jugador 'felino' desde 2015 que ganó 5 títulos con el club. (Cuartoscuro)

Trayectoria de Javier Aquino antes de Tigres

Javier Ignacio Aquino Carmona es originario de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Su recorrido futbolístico inició desde muy joven en las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde pasó por divisiones juveniles antes de integrarse al equipo profesional.

Hizo su debut en Primera División en 2010, después de pasar por Cruz Azul Hidalgo y la escuadra principal de ‘la Máquina’.

El futbolista también fue parte de la Selección Mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganó el oro en la final ante Brasil con un marcador de 2-1.

Javier Aquino en Europa

En enero de 2013, Aquino firmó con Villarreal CF, equipo que entonces competía en la Segunda División española, con el objetivo de ascender a la primera categoría del futbol español.

Villarreal logró el ascenso y Aquino jugó en LaLiga española. Más adelante, fue cedido al Rayo Vallecano para la temporada 2014/2015 antes de regresar a México.

Llegada y consolidación en Tigres UANL

Se incorporó al club en junio de 2015. Su llegada se dio en un momento donde Tigres consolidaba un proyecto competitivo en la Liga MX y torneos internacionales. Desde su debut, Aquino jugó como extremo izquierdo y lateral.

En su primer semestre con Tigres, participó en la Copa Libertadores 2015, donde el equipo llegó hasta la final, enfrentando a River Plate de Argentina. Aunque Tigres no obtuvo el título en esa ocasión, la experiencia marcó una etapa importante en la adaptación de Aquino.

Éxitos en Liga MX y títulos con Tigres

La llegada de Javier se tradujo rápidamente en éxito colectivo. Su primer título de Liga MX con Tigres fue en el Apertura 2015, cuando el equipo se impuso en la final ante Pumas UNAM.

A este le siguieron otros campeonatos: el Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, reflejando la continuidad competitiva de Tigres durante más de una década.

Tigres se consagró campeón del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

Además del éxito en los torneos de Liga MX, Aquino y Tigres lograron títulos como el Campeón de Campeones en cuatro ediciones, así como trofeos internacionales, entre ellos:

CONCACAF Champions League 2020

Campeones Cup 2018 y 2023.

Impacto y legado en Tigres

Durante más de una década, Javier Aquino se convirtió en un elemento importante para Tigres. Las cifras registradas indican que disputó 442 partidos oficiales con el club, aportó 26 goles y decenas de asistencias.

Gracias a todos estos números, Javier es el jugador mexicano con más títulos en la historia del club, con lo que deja una huella difícil de borrar.

“En Tigres agradecemos profundamente a Javier Aquino por su aporte dentro y fuera de la cancha, por su entrega en cada entrenamiento, su disposición con el grupo y por representar al Club con orgullo, y estamos seguros de que todo ese profesionalismo es y seguirá siendo ejemplo para que las nuevas generaciones del equipo se vean reflejadas en él”, expresó el equipo regiomontano en un comunicado tras anunciar su salida.