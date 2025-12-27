Naoya Inoue vs. Alan ‘Rey David’ Picasso EN VIVO: Horario para ver HOY pelea del mexicano por el indiscutido

Otro mexicano en Arabia Saudita: Alan ‘Rey David’ Picasso pelea contra Naoya Inoue por el título indiscutido de peso supergallo y, de esta forma, convertirse el mejor libra por libra dentro de la categoría de las 122.

Este combate es el estelar de The Ring V ‘Night of the Samurai’, función a celebrarse en Riad, Arabia Saudita, y que marca el cierre del calendario internacional en el que también participó ‘Canelo’ Álvarez vs. William Scull.

El rival de Picasso es el japonés Naoya Inoue, considerado uno de los mejores libra por libra del mundo y quien ostenta hasta el momento los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ambos pugilistas cumplieron el peso límite de 121.1–121.5 libras antes de la pelea, por lo que este encuentro es ‘a todo o nada’ por la unificación de los cuatro títulos principales de la división (WBA, WBC, IBF y WBO).

¿Qué día es la pelea Inoue vs. Alan Picasso en México?

La pelea entre Naoya Inoue y Alan ‘Rey David’ Picasso está programada para HOY sábado 27 de diciembre de 2025, aunque la mayor parte del evento, que incluye otras peleas de box, se desarrollará durante la madrugada.

El Mohammed Abdo Arena, en Riad, Arabia Saudita, es el escenario que alberga The Ring V ‘Night of the Samurai’, evento en el que el boxeador mexicano puede consolidarse como campeón mundial, por lo que resulta importante no solo en su trayectoria, también para México.

Día y fecha: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Sede: Mohammed Abdo Arena, en Riad, Arabia Saudita.

Alan 'Rey David' Picasso retará al campeón indiscutido del peso supergallo (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

Horario en México: a qué hora ver EN VIVO Inoue vs. Picasso

La transmisión del evento comienza en la madrugada, pero la pelea estelar será después de las previas, que incluyen combates interesantes como el que define el Campeonato mundial FIB del peso supermosca.

Con base en la estructura habitual de eventos de boxeo, la pelea principal suele realizarse entre tres y cuatro horas después del inicio de la transmisión. Por esta razón, el horario del combate estelar es estimado y puede modificarse ligeramente.

Inicio de la transmisión: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Pelea Inoue vs. Picasso: entre 6:30 y 7:00 a.m.

entre Variación posible: hasta 30 minutos antes o después

Dónde ver en México la pelea Inoue vs. Alan Picasso EN VIVO

En México, la pelea se transmitirá únicamente por DAZN, bajo el modelo Pay-Per-View (PPV). Esto significa que el evento no estará disponible en televisión abierta ni en canales deportivos tradicionales de paga.

El acceso a la transmisión requiere cumplir con dos condiciones: contar con una suscripción activa a DAZN y realizar la compra individual del evento. La plataforma permite ver la pelea en vivo o reproducirla posteriormente.

Aplicación de DAZN en Smart TV

DAZN en teléfonos móviles y tabletas

DAZN vía navegador web.

Naoya Inoue vs. Alan ‘Rey David’ Picasso: ¿Cómo llega cada boxeador a la pelea?

Naoya Inoue llega a este combate con un récord invicto de 31 victorias, 27 por nocaut, sin derrotas, y con los cuatro cinturones mundiales del peso supergallo en su poder (CMB, AMB, FIB y OMB), así que para esta contienda, defenderá su estatus como campeón mundial indiscutido del peso supergallo.

Su última defensa oficial registrada fue el 14 de septiembre de 2025, cuando retuvo los títulos ante Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime. Inoue disputó cuatro peleas en 2025 y mantiene su estatus dentro de los listados libra por libra, lo que aumenta el atractivo de la pelea.

En contraste, Alan ‘Rey David’ Picasso llega con su propio invicto: 32-0-1 con 17 nocauts, una marca sólida que lo coloca como uno de los mejores clasificados del mundo en la división supergallo.

Su combate más reciente también se realizó en 2025, cuando derrotó por decisión mayoritaria a Kyonosuke Kameda en julio, construyendo así su candidatura a pelear por un título mundial absoluto.

Esta es la primera pelea de Picasso con un campeonato indiscutido en juego y una de sus pocas exposiciones fuera de torneos regionales o funciones en América.

Cartelera confirmada y completa del evento Inoue vs. Picasso

La pelea entre Inoue y Picasso no será un evento aislado, sino la cabeza de un cartel internacional con múltiples combates de box confirmados, todos con relevancia para la audiencia mexicana interesada en seguir el boxeo en vivo.

A continuación, la cartelera completa confirmada para The Ring V: Night of the Samurai: