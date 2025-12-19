Karely Ruíz vs. Marcela Mistral: Fecha, sede y lo que debes saber de la pelea en ‘Ring Royale’

Karely Ruíz y Marcela Mistral tuvieron una discusión cuando participaban en ‘Mitad y mitad’, pero ya hicieron las paces. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

A unos días de que comenzó la preventa de entradas para Supernova Strikers, el evento en el cual la influencer Alana Flores es la protagonista; Ring Royale reveló una de sus peleas estelares: Karely Ruíz vs. Marcela Mistral.

Se trata de un evento deportivo organizado por el actor Poncho de Nigris, quien asegura que Ring Royale está a la altura de otras peleas de box amateur: “Vamos a ser la competencia de Supernova”, dijo en una conversación con Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Y aunque el exconcursante de La Casa de los Famosos México ya había dado a conocer que organizaría Ring Royale fue hasta ahora que se confirmó la fecha y sede, además se adelantó información sobre la venta de entradas.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Karely Ruíz vs. Marcela Mistral?

El cartel en el que se anunció la pelea de la influencer y la presentadora de televisión — quien además es la esposa de Poncho de Nigris— se publicó en las redes sociales oficiales de Ring Royale.

En este además se detalló que la sede del evento será la Arena Monterrey, ubicada en Nuevo León. La cita es el próximo domingo 15 de marzo del 2026; aunque ahora no se han revelado las demás peleas, Poncho de Nigris afirmó que las demás serán igual de legendarias.

Karely Ruiz ya tuvo una pelea amateur en el evento Stream Fighters 4. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

“(Van a ser peleas) con artistas, políticos, famosos, deportistas y demás (...) Ya traemos a varios firmados (...) puras peleas virales”, comentó el también exparticipante de Big Brother en un encuentro con los medios de comunicación.

Fecha : 15 de marzo del 2026

: 15 de marzo del 2026 Sede: Arena Monterrey

Algunos de los famosos que presuntamente formarán parte son el actor Alfredo Adame; su sobrino el deportista Aldo de Nigris y el presentador de televisión peruano Nicola Porcella.

¿En dónde se venderán los boletos para ‘Ring Royale’?

Hasta ahora, no se han revelado demasiados detalles sobre la venta de entradas para el evento, debido a que únicamente informaron que los boletos estarán a la venta próximamente.

A pesar de ello, en el cartel adelantaron que los tickets se podrán conseguir mediante la plataforma Superboletos, la misma que se utiliza para la venta de boletos de Supernova: Génesis.

Para hacer la compra de las entradas, debes tener una cuenta hecha en la plataforma, la cual puedes crear de manera gratuita en su sitio web oficial, usando tu correo electrónico .

Las peleas en Ring Royale no solo serán de box, de acuerdo con Poncho de Nigris habrá: “espectáculo circense, lucha libre y muchas más cosas, dos tres cantantes para no meterle tanto musical, pero vamos a hacer un show bien chingón”.

¿Qué pasó entre Karely Ruíz y Marcela Mistral?

El enfrentamiento entre Marcela Mistral y Karely Ruiz es tan esperado como la pelea de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, debido a que las influencers tuvieron una discusión hace 7 años.

El desacuerdo ocurrió durante una transmisión del programa Mitad y mitad, un reality show en el cual diferentes personas acuden con el objetivo de encontrar a su pareja ideal y en el cual participó Karely Ruíz cuando tenía 18 años.

Para ese momento, ella ya tenía una buena cantidad de seguidores por sus fotografías, sin embargo, Marcela Mistral le exigió explicar cómo eran las imágenes que compartía.

“¿Eres influencer?, ¿qué vendes, qué anuncias?”, le preguntó Marcela. Karely se limitó a dar respuestas cortas, que fueron interpretadas por la conductora como una actitud retadora y dijo estar en desacuerdo con la manera en la que Ruíz se exhibía en redes sociales.

“Por gente como tu yo no dejo que mis hijos entren a internet”, dijo la esposa de Poncho de Nigris en su momento. En un reciente video que compartió Karely, en donde tuvo un reencuentro con Marcela Mistral, aseguró que ese día regresó a llorar a su casa.

“En su momento se pudo haber hablado, pero estaba muy chiquita. Fue mucha presión en el estudio”, comentó en el video. A pesar de ello, Marcela Mistral y Karely Ruíz hicieron las paces y ahora se llevan bien.

Esta será la segunda ocasión en la cual Karely Ruíz se sube al ring, debido a que también fue parte de Stream Fighters 4, un evento de box amateur, en donde la influencer ganó sobre Karen García, luego de un nocaut.