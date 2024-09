Wendy Guevara y Nicola Porcella denuncian amenazas ¿Fueron seguidores de Agus Fernández?

La influencer Wendy Guevara y su compañero Nicola Porcella compartieron en una transmisión en vivo publicada en sus redes sociales que recibieron amenazas tras la llamada del papá de Agustín Fernández a La Casa de los Famosos México.

En la llamada que recibió el exparticipante de Guerreros 2020, su padre aseguró que lo habían traicionado durante el juego y tras esto Arath de la Torre platicó con el argentino y pensó que se podría referir a Adrián Marcelo, pero al parecer otras personas pensaron en el primero y segundo lugar de la primera temporada de este reality show.

“Agus, campeón, te extraño, vamos, chiquito, te quiero un montón, no aguanto más, acá está el viejón, no estás solo hijo, está papá y mamá, estuve con ella, te ama, te extrañamos, pongo el pecho, somos guerreros, si estuviera en México no te hubiera faltado ropa (...) peleaste solo, ya ganaste, eres mi campeón (...) te dejaron solo, pero no lo estás”, dijo el papá de Agustín Fernández.

Agus Fernández está cerca de la final de 'LCDLF México 2024'. (Foto: Instagram @agus.fernandezr)

¿Qué dijeron Wendy y Nicola de las amenazas en su contra?

Desde que el argentino señaló no tener ropa para cambiarse en La Casa de los Famosos México, algunas personas criticaron a Nicola y Wendy, pero ahora esas acusaciones escalaron.

“Después de las amenazas de hoy, no digas quién, yo siempre dije que era un tipo de buen corazón, ahora cuando salga acepta sus errores y listo, yo solo dije eso, se vale equivocarse, el tema es qué nos van a hacer”, compartió preocupado Nicola Porcella.

“Tengo miedo de dejarte solo Nico, más o menos se imaginan quién, que se va a vengar de nosotros, entonces si nos sucede algo o nos hacen algo aquí en la casa, entonces ya saben a quién culpar, mandó un audio para decirnos ‘la vamos a pagar’, eso dijo”, declaró la integrante de ‘Las Perdidas’.

“Él no sabe nada, para la gente nos deja como los malos y eso es muy triste (...) tengo hasta miedo por la ardilla que nos visita, imagínate, tú, yo y la ardilla, todos malos aquí en la casa”, dijo Wendy Guevara en el video difundido en redes sociales.

Wendy Guevara fue la ganadora de 'La Casa de los Famosos México' en su primera temporada. (Foto: Facebook @lacasafamososmx)

Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ denuncia amenazas

En esta temporada de La Casa de los Famosos México, no solo Shanik Berman, Nicola y Wendy denunciaron amenazas, también una de las productoras del programa de televisión.

“Yo no soy una víctima bajo ninguna circunstancia y no lo veo así, soy un elemento colateral de lo que está pasando socialmente, mi teléfono se filtró, me tiraron mi cuenta de Instagram, la gente se tomó la libertad de amenazarme, a mi persona, a mi negocio, de muerte, no me asustan, pero es una injusticia”, dijo Kirén Miret en una entrevista para Gabriela Warkentin en su programa de radio Así las cosas, el pasado 18 de septiembre.