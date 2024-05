¿Qué son los cálculos biliares de los que operaron a Wendy Guevara?

La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, experimentó un momento aterrador al ser ingresar de emergencia en un hospital debido a cálculos biliares.

La integrante de Las Pérdidas reapareció en redes sociales para informar que había sido sometida a una intervención médica. Afortunadamente, Wendy salió bien y se encuentra en proceso de recuperación en el hospital

La influencer y ganadora de la Casa de los Famosos (Foto: Cuartoscuro)

¿De qué operaron a Wendy Guevara?

A través de redes sociales, Wendy Guevara informó que experimentó un fuerte dolor que le impedía doblarse o caminar. Según los médicos, la influencer tenía piedras en las vías biliares.

“Tengo una piedra en las vías biliares, en la vesícula, que podría desplazarse hacia el páncreas, lo que causaría un dolor intenso. Si eso ocurre, podría desarrollar pancreatitis, y eso es muy grave. Me asusta, pero he pasado por otras cirugías y he resistido. Espero en Dios que todo salga bien”, declaró antes de ser llevada al quirófano.

Guevara reveló que la operación era necesaria para evitar la pancreatitis. Posteriormente, estuvo varias horas bajo observación médica para descartar complicaciones. Finalmente, fue sometida a una cirugía de emergencia en el Hospital Regional de León, Guanajuato.

Después de entrar al hospital, los padres de Wendy hicieron una transmisión en vivo donde compartieron detalles de lo ocurrido y explicaron el diagnóstico del médico.

“El doctor mencionó que no entiende cómo Wendy aguantó el dolor cuando la piedra estaba cerca del páncreas, ya que eso es muy doloroso. Ayer, cuando fue a Guadalajara, me dijo: ‘mamá, no puedo ni sentarme ni doblarme, me siento muy mal’”, relató la señora.

¿Qué es un cálculo biliar?

El cálculo biliar, también conocido como piedras de vesícula, es un depósito de colesterol o bilirrubina, que se forman en la vesícula.

Los cálculos biliares pueden tener distintos tamaños, desde un pequeño grano de arena hasta una pelota de golf, según la información del Instituto Nacional de diabetes de Estados Unidos.

La vesícula biliar se puede formar en un cálculo grande o piedras pequeñas, cuando los cálculos biliares obstruyen los conductos provoca un dolor en la parte superior derecha del estómago.

Entre los distintos síntomas que presentan se encuentran:

Dolor de lado derecho del cuerpo

Dolor de espalda

Náuseas

Vómitos

La influencer Wendy Guevara fue trasladada de emergencia al hospital .(Foto: Youtube, Salmita)

¿Cuál es el estado actual de salud de Wendy Guevara?

Durante la madrugada del lunes, algunos amigos de Wendy compartieron la noticia de que la cirugía fue exitosa, acompañada de una fotografía de la influencer.

“Ya salió del quirófano, todo bien gente. Gracias”, escribió su entrenador y amigo, Mauricio.

En la fotografía, se ve a Wendy acostada en una camilla.