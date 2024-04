Más de 100 mil pesos: ¿Cuánto cuestan los lujosos tenis que Wendy Guevara compró en París?

“Estamos perdidas”... ¡En París! La creadora de contenido Wendy Guevara, quien actualmente está grabando un proyecto con Julián Gil, presumió unos tenis que compró en Francia de más de 100 mil pesos mexicanos.

Wendy Guevara, quien saltó a la fama en 2016 por un video llamado ‘Las Pérdidas’, es una influencer que participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en donde se llevó el premio de cuatro millones de pesos.

Wendy Guevara se fue a París, Francia, para grabar una miniserie. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Qué hace Wendy Guevara en París?

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha presumido diferentes proyectos en los que está trabajando, destaca una producción con Julián Gil, cuyas escenas se están grabando en París, Francia.

La influencer reveló que estará grabando en París alrededor de dos semanas. A lo largo de su estancia, ha hecho diferentes transmisiones en vivo con sus fanáticos franceses.

En una de las transmisiones más recientes, Wendy Guevara reveló que se gastó gran parte de sus ahorros en unos tenis provenientes de la marca de lujo Louis Vuitton.

Wendy Guevara presumió sus tenis de Louis Vuitton. (Foto: TikTok / @larosadeleon)

“Hermanas, me compré unos tenis bien bonitos... estoy muy atacada, parte de mis ahorros se fueron en estos tenis... estaba arrepentida ayer, pero hablé con Evelyn y todos y me dijeron que me lo merezco por estar trabajando mucho”, explicó entre risas la influencer.

Tras aquella explicación, Wendy abrió una bolsa de Louis Vuitton para revelar el par de la colección Tenis LV Trainer Maxi.

“Estos si es lo último que compré y lo único que voy a comprar en París... yo no soy fan de las marcas, pero esta vez sí lo aceptó... son tenis de una edición limitada”.

Wendy Guevara reveló que solo utilizará sus tenis en ocasiones especiales. (Foto: TikTok / @larosadeleon)

¿Cuánto cuestan los tenis de Wendy Guevara?

Los Tenis LV Trainer Maxi tienen diferentes variaciones, los que compró Wendy Guevara son una edición limitada que tienen la peculiaridad de estar decorados con cristales Swarovski.

“¡Miren qué bonitos están!”, gritó emocionada Wendy al presumir sus tenis Louis Vuitton con cristales Swarovski.

Los tenis de Wendy Guevara son de una colección limitada. (Foto: Louis Vuitton)

De acuerdo con el sitio web de Louis Vuitton, este producto está agotado y tiene un precio de 126 mil pesos mexicanos.

Además de los lujosos cristales, estos tenis se caracterizan por tener el logo del cantante Pharrell Williams, quien desde 2023 es el director creativo de Louis Vuitton.

Wendy Guevara puntualizó en su transmisión en vivo que solo utilizará sus tenis en ocasiones especiales, como conciertos de Gloria Trevi.