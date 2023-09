Wendy Guevara habla sobre discriminación a mujeres trans en baños públicos: ‘Ya lo viví'

El martes 12 de septiembre, una mujer trans llamada Laura Glover denunció discriminación en la Cineteca Nacional después de que personal de seguridad la sacara del baño de mujeres con insultos y violencia.

Su caso se hizo viral en redes sociales, provocando reacciones como la de senadora Lilly Téllez y la influencer trans Wendy Guevara, quienes intercambiaron posturas después de que le preguntaran a la ganadora de La Casa de los Famosos México su opinión sobre las declaraciones de la integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, la creadora de contenido ahondó en el tema con la prensa y compartió lo difícil que es para las mujeres trans acudir a este tipo de lugares donde existen baños públicos.

Wendy Guevara habla sobre comentarios de Lilly Téllez

La influencer Wendy Guevara, que se ha convertido en un ícono representativo de la comunidad trans en el medio del espectáculo, compartió un video en donde le preguntan por la postura de Lilly Téllez al estar en contra de que las mujeres trans usen los baños públicos de damas.

“No sé quién es Lilly Téllez, pero que vaya a hablar ahí con el gobierno de la ciudad pa’ ver si le hacen caso”, dijo, para después soltar una carcajada.

“Que no entremos al baño de mujeres... ay, ahora hasta de adrede, ojalá me digan dónde vive para ir y entrar al de su casa nomás de adrede y cagarle la taza bien feo, tapársela, porque yo soy muy de tapar los baños. Ay hermanas ni hagan caso”, expresó la integrante del ‘Team Infierno’ en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara sufrió discriminación y pide que se respeten los derechos de la comunidad trans

Recientemente, Guevara fue abordada por la prensa, que le preguntó su postura con respecto al caso específico de Laura Glover, y respondió que ella también sufrió discriminación en su natal León, Guanajuato.

“Yo ya lo viví, me pasó en León, Guanajuato, en un baño que está subterráneo ahí en el centro de la ciudad. A mí y a mi amiga Grecia no sacaron (…) es horrible, te sientes super denigrada, te sientes super triste, es una cosa horrible, de verdad, le mando un beso y un abrazo a esta chica”, señaló en primera instancia la creadora de contenido.

De igual forma, consideró que el hecho de que no le permitan a las mujeres trans ingresar a baños públicos para damas es algo que no debería ocurrir en pleno 2023.

“Somos unas personas normales, que hacemos nuestras necesidades igual que todo el mundo y que amamos y todo, y la verdad se me hace una estupidez que todavía esta gente con la mente tan cerrada y tan pendeja de que: ‘Ay, no entres al baño porque ahí va a entrar no sé qué', o sea qué tontería”, expresó Guevara.

Lilly Téllez respondió a comentario de Wendy Guevara

Después de que se diera a conocer lo que dijo Wendy Guevara sobe Lilly Téllez y el comentario que hizo con respecto al baño de su casa, la senadora del PAN no se quedó callada y respondió con amenazas a la influencer.

“Este es el mensaje que me envió Wendy Guevara. Y yo le advierto: si se acerca a mi casa, aquí le espera mi esposo… cuide su peluca”, escribió Téllez, desatando polémica con su comentario amenazante hacia la creadora de contenido.