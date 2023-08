¿Quién es Kevin Álvarez, futbolista que aceptó una cita con Wendy Guevara?

El futbolista mexicano Kevin Álvarez y Wendy Guevara, ganadora de La Casa de Los Famosos México 2023, tuvieron una cena esta semana luego de que supuestamente el jugador del América rechazó a la influencer.

Hace unos días, Wendy Guevara realizó una dinámica para las redes sociales de TUDN para demostrar que sí conoce a los jugadores de las ‘Águilas’.

La influencer trans y aficionada americanista evaluó con emojis a Miguel Layún, Jonathan Dos Santos y Henry Martín, pero a Kevin Álvarez lo calificó con cinco emojis de fuegos.

“A ese sí le doy cinco fueguitos, ay Jesús de Veracruz. Qué delicia, qué cosa tan bonita hace la vida de verdad. Kevin Álvarez, luego te veo”, expresó Wendy.

La ganadora de @LaCasaFamososMx, Wendy Guevara está CON TODO 😎



Checa la dinámica en donde demostró qué tanto conoce a los jugadores de su América 🦅



🔴 #MasDeporte EN VIVO por @Canal_Estrellas y @TUDNMEX pic.twitter.com/b4Xl0gaQv4 — Más Deporte (@MasDeporteTUDN) August 20, 2023

En redes sociales algunos seguidores se burlaron de la exintegrante del ‘Team Infierno’ porque el futbolista no le respondió a sus halagos.

Wendy Guevara asegura que Kevin Álvarez no la ‘bateó'

La ganadora de La Casa de Los Famosos México 2023 y el jugador del América tuvieron una cena -en la que además estuvo la cantante brasileña Anitta- y Wendy Guevara negó que la haya rechazado.

“Les quiero aclarar algo, hace unos días tuve unas reacciones a los jugadores del América y me salió este chavo, que es muy buena onda la verdad y ¿qué creen? Me estaban poniendo: ‘Ay, Wendy, te bateó'. Y nada, obviamente cuando yo dije eso fue de juego y todo, porque pues sí está lindo”, dijo en una transmisión en Instagram.

Kevin Álvarez saludó a la cámara del teléfono de la influencer, quien transmitía en vivo en sus redes sociales. Además, la cantante Anitta añadió que la mamá del futbolista es fan de la creadora de la frase “Resulta y resalta”.

“Nunca me bateó, ni habló mal de mí, es buena onda el muchacho, nomás quiero aclarar eso”, dijo Wendy. “Él tiene su novia y yo respeto. No sé si tenga novia, creo que tiene cinco. No se crean, es broma, es broma”.

Kevin Álvarez junto a Wendy Guevara y Anitta cenando🐝👑#WendyGuevara pic.twitter.com/fmzDjI5dqm — NIMODERRIMO🐝 (@nimoderrimo1) August 29, 2023

Kevin Álvarez, el joven que prometió a su padre ser futbolista

Kevin Nahin Álvarez Campos tiene 24 años y es originario de Colima. Se formó en las fuerzas básicas del Pachuca -con el que fue campeón en 2022- y actualmente juega con el América. Disputó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

Kevin Álvarez es seleccionado nacional. (Foto: Instagram kevinalvarez_c)

El lateral colimense cumplió la promesa que hizo a su padre Felipe de Jesús, quien en 2006 perdió la vida cuando fue alcanzado por un rayo mientras jugaba un partido de futbol.

Kevin Álvarez le prometió a su padre jugar en primera división del futbol mexicano y ser campeón. Para tener presente dicha promesa, se tatuó la frase: “started with a promise”. Además, bajo el jersey de los Tuzos vistió una playera que decía “Hasta arriba”.

El jugador del América tuvo un noviazgo hace unos meses con Nailea Vidrio, futbolista de la Liga MX Femenil e hija del exseleccionado mexicano Manuel Vidrio.