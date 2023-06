Lilly Téllez confirma candidatura... pero pide que Va por México no viole la ley

Lilly Téllez reafirma que competirá por la candidatura presidencial para las elecciones 2024, pero pide legalidad y blindar el método de Va por México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva explicó: “Sí, voy a participar en la búsqueda de la candidatura, lo que todavía no sé es si será a través de este método porque yo me quiero asegurar que no se viole la ley”.

La senadora dio a conocer un documento con 50 preguntas que cuestionan el método de la alianza Va por México para elegir al candidato que enfrentará a Morena.

Algunas de las cuestiones de Lilly Téllez son: ¿En qué actividades está permitido gastar?, ¿Cuántas casas encuestadoras participarán en el método?, ¿Habrá programa de resultados preliminares y/o encuestas de salida?

Lilly Téllez pide transparentar recursos de los candidatos

En su mayoría, las preguntas se centran en cómo será la financiación de recursos y si todo esto es legal o avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la entrevista, Lilly Téllez hizo un llamado al comité organizador a tomar en cuenta sus preguntas para ‘blindar’ a quien sea el candidato de Va por México debido a que será una forma de enfrentar acusaciones del presidente López Obrador y los candidatos de Morena, explicó la legisladora.

“Me preocupa que haya algún resquicio por el que se pueda meter dinero ilegal o sucio por parte de empresarios o de Morena, tenemos que asegurarnos que no se rompa la ley”, agregó la senadora.

Según considera que si se viola la ley se inhabilitará no solo al candidato sino a toda la coalición por parte del presidente.

“Eso es lo fundamental porque entonces López Obrador va a echar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con Pablo Gómez para perseguir y eso nos invalidaría para toda la oposición”, dijo.

Lilly Téllez agregó que está de acuerdo con el método de selección de Va por México, solo que busca ‘afinarlo’ en estos días para que no haya ningún cuestionamiento al respecto.