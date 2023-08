¿Se ‘perdió' la amistad? Esto es lo que pasó entre Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’

¿No están soportando? Tras la fiesta de La Casa de los Famosos México en el hogar de Galilea Montijo, hay quienes especulan que Wendy Guevara dejará de formar parte del proyecto de ‘Las Perdidas’ con influencers como ‘Paolita’ Suárez.

La noche del pasado 13 de agosto, Wendy Guevara se llevó un premio millonario tras haberse coronado como la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. La creadora de contenido llegó a la fama en 2017, cuando participó en un video bautizado como ‘Las Perdidas’.

Dentro del contenido de Wendy Guevara destaca que aparece con sus amigas personales, quiénes también son influencers, ‘Paolita’ Suárez, Kimberly, Karina, entre otras.

Paola Suárez y Wendy Guevara fueron bautizadas en redes sociales como 'Las Perdidas'. (Foto: YouTube / @Las Perdidas oficial)

¿Qué pasa con Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’?

Previo a la Gran Final de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo hizo una invitación para una fiesta en su hogar a los concursantes y le aseguró a Wendy Guevara, que había invitado a sus amigas.

A pesar de la presencia de amistades de Wendy Guevara como ‘Salmita’, destacó la ausencia de ‘Las Perdidas’. En una transmisión en vivo, ‘Paolita’ Suárez aseguró que la habían invitado, pero que al final no le mandaron la ubicación del evento, por lo que decidió regresarse a León.

“Ay comadres, no me pregunten por la fiesta… ya ven que teníamos la fiesta en casa de Galilea Montijo, pues quedaron de mandarme la ubicación y la dirección, pero no me la mandaron”, comentó la integrante de ‘Las Perdidas’.

Paola Suárez es una de las integrantes de 'Las Perdidas'. (Instagram / @paolitasuarez28)

Aunque no se han pronunciado al respecto las demás creadoras de contenido, durante una conferencia de prensa con miembros del ‘team Infierno’, Wendy Guevara habló de ‘Las Perdidas’.

“Creo que esta oportunidad de La Casa de los Famosos México es aparte, pero no olvidándome de donde fue que me hice conocida… ahora el proyecto de ‘Las Perdidas’ no cabe aquí y no lo digo de manera fea porque obviamente aquí solo está Wendy Guevara”.

Asimismo, aseguró que continuará con sus labores dentro de la industria del entretenimiento y que colaborará con sus amigas.

Wendy Guevara es la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Wendy Guevara se peleó con ‘Las Perdidas’?

A pesar del malentendido con la fiesta de Galilea Montijo y ‘Paolita’ Suárez, no se tiene conocimiento de que Wendy Guevara esté en una mala posición con sus amigas que forman parte de ‘Las Perdidas’.

Incluso, durante una de las transmisiones en vivo que hizo al salir de La Casa de los Famosos México, defendió a la influencer Kimberly Irene de algunos comentarios que supuestamente recibió en durante el reality show.

'Las Perdidas' han tenido espectáculos. (Foto: Instagram / @paolitasuarez28)

De igual manera, previo al evento de Galilea Montijo, Wendy Guevara se reencontró con ‘Paolita’ Suárez en el foro de un programa matutino y hasta surgió un video en el que aparecen platicando.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente proyecto de Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’, aunque ciertos fanáticos especulan que una de ellas podría tener una participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.