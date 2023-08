Sin todas ‘Las Perdidas’: Así fue el ‘after’ de ‘La Casa de los Famosos’ con Galilea Montijo

Como diría Wendy Guevara, “se cuenta, se dice, se susurra” que Galilea Montijo llevó a cabo una fiesta tras el final de La Casa de los Famosos México en la que, aparte de contar la presencia con algunos integrantes del reality, tuvo una presentación de La Sonora Dinamita.

La noche del pasado 13 de agosto, la primera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final con un evento del que la influencer Wendy Guevara salió victoriosa y se llevó un premio de cuatro millones de pesos.

Previo a la Gran Final, durante una de las transmisiones de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo entró al recinto para cenar con los exparticipantes y para invitarlos a una fiesta en su casa.

“Aparten el lunes en mi casa”, explicó en aquel entonces Galilea Montijo. Por medio de redes sociales de diversos invitados se puede apreciar como fue el ‘reventón’ en casa de la conductora la noche del pasado 14 de agosto.

Wendy Guevara fue a la fiesta de Galilea Montijo. (Foto: Instagram / @salmita_bebe)

¿Cómo fue la fiesta de Galilea Montijo con los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

Aunque no se tiene confirmación de que la fiesta haya sido en el hogar de la conductora, la celebración se llevó a cabo en el patio de una casa. El reciento fue decorado con varias sillas, mesas y hasta un pequeño escenario.

Asimismo, el establecimiento de la fiesta contaba con una barra de bebidas decorada con diversas botellas y las mesas contaban con, lo que parecería ser, una serie de botanas para los invitados.

Por medio de las historias de Instagram de los invitados, se puede apreciar que Galilea Montijo portaba una sudadera de La Casa de los Famosos México y que bailó con Wendy Guevara en diversas ocasiones.

Nicola Porcella fue al evento de Galilea Montijo. (Foto: Instagram / @waithsman)

En un punto de la noche, la conductora fue sorprendida con un pastel para celebrar sus 50 años; sin embargo, el cumpleaños de Galilea Montijo es el 5 de junio y se celebró en algunos de los programas en los que participa.

“Te queremos Gali”, expresó Wendy Guevara cuando salió el pastel de Galilea Montijo. De igual manera, la integrante de ‘Las Perdidas’ subió al escenario para bailar al ritmo de La Sonora Dinamita.

De igual manera, Wendy Guevara fue sorprendida por un enorme pastel de color rosa que portaba su nombre y estaba decorado con varias piezas de chocolate de la misma tonalidad.

Wendy Guevara recibió un pastel en la fiesta de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @chictvmarcevlogs)

¿Qué comieron en la fiesta de ‘La Casa de los Famosos México’ de Galilea Montijo?

Aparte de la barra de bebidas, la sede de la fiesta se pintó con el color azul de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Incluso la entrada contaba con un enorme letrero con las iniciales del reality show.

La fiesta de Galilea Montijo fue organizada por la empresa Festen Eventos, especializada en celebraciones. En redes sociales se reveló que contaban con una ‘munchie bar’ que estaba llenada de dulces y papas fritas para los invitados.

Por medio de una historia que publicó ‘La Barby’ Juárez, se puede observar que los asistentes al evento de la conductora de La Casa de los Famosos México degustaron de tacos, aunque se desconoce de qué tipo de carne.

Decoración de la fiesta de Galilea Montijo. (Foto: Instagram / @sergitogomez13)

¿Quiénes fueron a la fiesta de Galilea Montijo?

El festejo que organizó Galilea Montijo se caracterizó por las interacciones entre los exconcursantes de La Casa de los Famosos México y otras personalidades de la industria del entretenimiento.

Este es un listado de algunas de las personas que acudieron a la fiesta de Galilea Montijo:

Sin embargo, algunos de los seguidores de Wendy Guevara han señalado en redes sociales la falta de la presencia de las demás integrantes de ‘Las Perdidas’ como ‘Paolita’ Suárez y Kimberly.

'La Barby' Juárez fue al evento de Galilea Montijo. (Foto: Instagram / @drrandallherrera)

Algunos de los exconcursantes de 'La Casa de los Famosos México' fueron a la fiesta de Galilea Montijo. (Foto: Instagram / @drrandallherrera)

¿Por qué no fue ‘Paolita’ Suárez a la fiesta de Galilea Montijo?

Wendy Guevara saltó a la fama alrededor de 2016 por un video conocido como ‘Las Perdidas’, en aquel clip aparece con su amiga personal la influencer Paola Suárez.

Al momento de invitarlos dentro de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo aseguró haber invitado a las amigas de Wendy Guevara.

“Ya están las tuyas también apuntadas”, explicó la conductora. Sin embargo, al mismo tiempo que la fiesta, Paola Suárez hizo una transmisión en vivo en el que revelaba porque no fue a la celebración de La Casa de los Famosos México.

Paola Suárez es una de las integrantes de 'Las Perdidas'. (Instagram / @paolitasuarez28)

“Ay comadres, no me pregunten por la fiesta... ya ven que teníamos la fiesta en casa de Galilea Montijo, pues quedaron de mandarme la ubicación y la dirección, pero no me la mandaron”, explicó la creadora de contenido que no sabe la razón de esto.

“De hecho le dije a Wendy, pues ‘yo ya me voy, ¿qué hago aquí?’. No me mandaron la ubicación, según la fiesta iba a empezar a las 10, me invitaron, pero pues”, se sinceró ‘Paolita’ Suárez, quien se regresó a León, Guanajuato, al mismo tiempo que la celebración.