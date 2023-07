Momentos en los Wendy Guevara ha hablado sobre violencias como transfobia y abuso sexual

“Sería un escándalo”, explicó la influencer Wendy Guevara cuando se le preguntó si cree que ganará el premio de La Casa de los Famosos México. En diferentes momentos del reality show, la concursante ha compartido momentos en los que se han vulnerado sus derechos humanos.

Este domingo se dará a conocer quién de los tres nominados que quedaron, tras la salvación de ‘Barby’ Juárez, será el próximo eliminado del programa.

El reality show se caracteriza por transmitir las 24 horas de las concursantes, en algunos momentos de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha tenido la oportunidad de hablar ciertos momentos en los que sus derechos humanos han sido violentados.

Wendy Guevara comparte sus experiencias

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este tipo de derechos fundamentales son una serie de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo de las personas.

Wendy Guevara es una de las primeras mujeres transexuales en participar dentro de un reality show mexicano. Su fama surgió en 2017 por un video llamado ‘Estamos Perdidas’ y en la actualidad se dedica a la creación de contenido para redes sociales.

Wendy Guevara comparte su historia de abuso

En una de las primeras noches dentro de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara habló de la ocasión en la que fue violentada sexualmente a la edad de 10 años.

“A mí me violaron, creo que a los 11 o 10 años... como yo era un chavito muy afeminado me violaron fuerte”, explicó Wendy, quien también aseguró que el trato con las autoridades después del abuso fue algo que la “traumó”.

“Yo temblaba del miedo, de lo que pasaba, la policía, los golpes”, se sinceró Wendy Guevara, mientras los demás concursantes opinaban sobre la situación actual, con el proceso en el que las víctimas de abuso sexual deben de denunciar a sus atacantes.

Wendy abandonó la secundaria

Wendy Guevara también se sinceró sobre la razón por la que dejó de estudiar en su secundaria.

“Yo, cuando era niño, siempre me molestaban... como yo era gay en esa edad”, explicó la influencer que se defendía en contra de sus compañeros. Sin embargo, aseguró que también se burlaban de ella por el tipo de zapatos que utilizaba.

Asimismo, explicó que solamente estudió alrededor de veinte días en el primer grado de secundaria, pero lo dejó por el ‘bullying’ que sufría.

Wendy Guevara es una de las participantes más populares de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara revela la ocasión en la que fue discriminada

En diferentes ocasiones, la creadora de contenido ha revelado a La Casa de los Famosos México los momentos de su vida en los que ha sido discriminada por ser una mujer trans.

Explicó que hace como tres años, fue discriminada por su apariencia y que fue algo que nunca antes le había pasado.

“A mí nunca me habían sacado del baño de mujeres y que me sacan allá en León, en la zona peatonal del centro... nunca me había sentido así en mi vida”, reveló que fue la señora que lava el establecimiento quien la discriminó.

“Meto los cinco pesos... pues la señora me dijo ‘no puedes entrar a este baño a ¿qué quieres entrar?’”, se sinceró Wendy Guevara, quien aseguró que se sintió “humillada”.

Wendy Guevara habla de su tiempo como trabajadora sexual

“A veces por prostitución no te dan fianza, son como 48 horas”, explicó Wendy Guevara en relación con los momentos en los que fue detenida por dedicarse al trabajo sexual.

En una ocasión del programa, Wendy reveló que antes de incursionar en la industria del entretenimiento se dedicó al trabajo sexual por la influencia de algunas de sus amigas que lo hacían; sin embargo, también explicó que fue detenida en un par de ocasiones.