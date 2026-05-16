La ‘narconómina’ de Los Chapitos: Esta es la lista de ‘servicios’ que compraron a ‘billetazos’

Los Chapitos habrían repartido 'billetazos' a funcionarios públicos y políticos de Sinaloa a cambio de servicios.

A punta de ‘billetazos’, la ‘narconómina’ de Los Chapitos permitió que el Cártel de Sinaloa ‘operara con privilegios’, según explica la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 políticos y servidores públicos estatales.

“A cambio de sobornos habituales, los acusados y otros funcionarios corruptos han permitido a Los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad”, explica el documento del Departamento de Justicia de EU, de 34 páginas y publicado el 29 de abril.

¿Qué tipo de protección e información le habrían dado los servidores públicos sinaloenses al crimen organizado? Para empezar, los funcionarios acusados habrían ofrecido a Los Chapitos:

Acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por fuerzas federales mexicanas contra laboratorios de drogas y escondites.

y cateos e mexicanas contra laboratorios de drogas y escondites. Permitir “a miembros de Los Chapitos vender las drogas abiertamente en la calle y portar armas de fuego sin interferencias”.

y portar armas de fuego sin interferencias”. Exención de “detenciones de miembros de esa facción del cartel". En su lugar, los policías estatales recibieron órdenes para detener a “los rivales de Los Chapitos”.

La cantidad de acciones para favorecer al cártel es más basta, según las autoridades de Estados Unidos. Aquí detallamos y desmenuzamos el entramado criminal investigado por los fiscales del gobierno de Donald Trump.

Sinaloa ha vivido episodios violentos por el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. (Cuartoscuro: Jose Betanzos)

Los Chapitos compraban protección contra operativos: ¿Cuánto les costaba?

Los fiscales estadounidenses acusaron que, desde 2021 y hasta septiembre de 2024, Los Chapitos “pagaron aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo a Dámaso Castro Zaavedra en su calidad de vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”.

A cambio, el fiscal “proporcionó a Los Chapitos protección contra la detención y una notificación previa sobre las operaciones del orden público en su contra que implicaban a la DEA, incluida información sobre qué laboratorios de drogas y miembros de Los Chapitos eran el objetivo de la DEA”.

Seis días después de revelarse las acusaciones del Departamento de Justicia, Dámaso Castro solictió licencia de su cargo sin goce sueldo.

Policía de investigación estaba en la ‘narconómina’ de Los Chapitos

El Departamento de Justicia también señala que la protección a dicha facción del Cártel de Sinaloa es anterior a la administración de Rubén Rocha Moya, quien también solicitó licencia de su cargo.

Según el expediente, desde 2017 y hasta al menos noviembre de este año, Marco Antonio Avilés, y Alberto Jorge Contrera Núñez, alias “Cholo”, cada uno como jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, “aceptaron aproximadamente 16 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”.

Fuerzas federales realizan un operativo en Sinaloa. (Cuartoscuro: José Betanzos Zárate)

“A cambio, Avilés y posteriormente su sucesor, Contreras Núñez, permitieron a Los Chapitos operar libremente en Sinaloa, incluido en lo que respecta a sus actividades de tráfico de drogas, y ayudaron a Los Chapitos a mantener su dominio sobre Sinaloa”, acusaron los fiscales en el documento.

El precio para el libre paso a camiones de fentanilo

El jefe de la policía de Investigación también habría realizado las siguientes acciones:

Avilés permitió “que los vehículos que transportaban productos químicos utilizados para la producción de fentanilo atravesaran Culiacán sin interferencias”.

Libró órdenes de detención contra enemigos de Los Chapitos a solicitud de estos.

Ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades ilícitas.

“Este acuerdo corrupto entre Avilés y Los Chapitos se habló y estableció inicialmente en una reunión que tuvo lugar alrededor de 2017 o 2018, con los líderes de Los Chapitos, Iván y Ovidio, en uno de los ranchos de Iván en Sinaloa”, detallaron las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EU también lazó acusaciones a Contreras Núñez, quien fue jefe de la Policía de Investigación. El documento afirma que la designación tuvo “la aprobación explícita” de los líderes del Cártel de Sinaloa.

¿Cuánto le costó a Los Chapitos una ‘alerta’ para evacuar narcolaboratorios’?

La acusación apunta a que en 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya está detenido en EU, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, “aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”.

En 2023, por ejemplo, “Sánchez advirtió a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas“.

Esto, argumenta la acusación, permitió a Los Chapitos “evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones”.

Policías vendían balas al Cártel de Sinaloa

Las autoridades de Estados Unidos de sostienen que el subdiector de la Policía Estatal de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, permitió a Los Chapitos operar en su jurisdicción sin interferencias y “colocó a otros agentes de policía que figuraban en la nómina de los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa”.

Ovidio Guzmán, uno de los líderes de Los Chapitos, hoy preso en Estados Unidos. (Especial)

“Vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de Los Chapitos, y ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por portar armas de fuego, modificando además la documentación de su detención para que pareciera que no habían estado armados”, sostuvieron los fiscales.

En esa reunión, dicen los fiscales, Iván y Ovidio entregaron a Hipólito y a los comandantes una radio y “les dieron instrucciones de mantenerse en contacto con Los Chapitos, lo que Hipólito y los comandantes procedieron a hacer tras la reunión”.

A nivel municipal, la situación fue prácticamente la misma. “Desde junio de 2022, o alrededor de esa fecha, Juan de Dios Gámez Mendevíl, el acusado, en su calidad de alcalde de Culiacán, ha aceptado más de 10 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”, narra el documento estadounidense.

A cambio, Mendevíl —quien, como alcalde, tenía autoridad sobre la Policía Municipal de Culiacán— “ha permitido a Los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del gobierno”.