Los Chapitos, intocables: Iván y Alfredo Guzmán estarían en negociaciones con EU

Desde hace un año, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán estarían en pláticas con el Gobierno de EU para un posible acuerdo

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Alfredo Guzmán Salazar mantienen desde hace aproximadamente un año conversaciones con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, de acuerdo con información publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times.

Las pláticas ocurren mientras la presión judicial y operativa contra sus hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López aumenta en ambos lados de la frontera.

Según el reporte, dos fuentes familiarizadas con los casos señalaron que Iván Archivaldo y Alfredo han sostenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de varios de sus integrantes.

¿Qué sabemos del pacto entre EU e Iván y Alfredo Guzmán?

De acuerdo con la publicación, una de las fuentes indicó que las conversaciones entre los hermanos Guzmán Salazar y el gobierno estadounidense llevan alrededor de un año en curso.

Las versiones señalan que ambos habrían esperado observar primero cómo evolucionaban los acuerdos judiciales alcanzados por sus hermanos presos en EU, antes de tomar una decisión.

Los Chapitos buscan garantías para evitar morir durante operativos o ser víctimas de ataques de grupos rivales. La guerra interna desatada dentro del Cártel de Sinaloa habría debilitado considerablemente a Los Chapitos, facción que encabezan.

Los Chapitos llegan a acuerdo con EU tras entrega del ‘Mayo’ Zambada

La publicación de Los Angeles Times retoma el episodio ocurrido en julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en Estados Unidos después de aterrizar en Nuevo México a bordo de una aeronave en la que también viajaba Joaquín Guzmán López.

Según la versión presentada por Zambada a través de su abogado, fue secuestrado por Guzmán López y posteriormente entregado a agentes estadounidenses. Tiempo después, Joaquín Guzmán López alcanzó un acuerdo con fiscales federales en Chicago.

Guzmán López enfrentaba múltiples cargos que podrían haber derivado en cadena perpetua, pero gracias a su cooperación obtuvo condiciones judiciales más favorables.

EU aumenta la presión sobre Los Chapitos

Actualmente, Iván Archivaldo Guzmán Salazar permanece prófugo y autoridades estadounidenses mantienen una recompensa multimillonaria por información que conduzca a su captura. Las investigaciones federales lo identifican como uno de los principales líderes de la facción de “Los Chapitos”.

Las autoridades estadounidenses consideran que la estructura criminal encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán mantiene un papel central en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia estadounidense ni la defensa de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar han confirmado públicamente la existencia de un acuerdo formal.