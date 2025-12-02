‘Desfalcan al Güero’: La millonaria cifra que pagará Joaquín Guzmán López a EU tras acuerdo de culpabilidad

Además de declararse culpable en Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, deberá pagar una millonaria cifra a las autoridades como parte de las multas y sanciones en su contra.

A la espera de una sentencia en su contra, Joaquín Guzmán López admitió haber secuestrado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio, fecha en la que ambos fueron detenidos tras aterrizar en un vuelo de Culiacán a Nuevo México, en Estados Unidos.

El integrante de Los Chapitos aseguró que el motivo del secuestro fue para obtener un crédito de colaboración con Estados Unidos, aunque las autoridades nunca acordaron ni autorizaron el secuestro del ‘Mayo’.

Un día después de su declaración, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció, y celebró que dos de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán ya están detenidos; sin embargo, faltan otros dos Chapitos, que son Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán.

“Dos (Chapitos) menos, nos faltan dos”, fue el mensaje de la institución encabezada por Pam Bondi, quien además mencionó que la declaración del hijo del ‘Chapo’ es "una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa“, además de que ”subraya la histórica y enérgica campaña de la Administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”.

Mientras se revela la fecha para la sentencia de Joaquín Guzmán López, esto es lo que debes saber sobre su multa millonaria.

¿Cuánto deberá pagar Joaquín Guzmán López a las autoridades de EU?

Tras su acuerdo de culpabilidad, Joaquín Guzmán López deberá pagar 80 millones de dólares a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que este monto "representa ganancias atribuibles a sus delitos“. Sin embargo, aún se desconoce cuál será el plazo para hacer el pago, o si con ello se asegurarán propiedades del narcotraficante.

Otro dato relevante revelado por las autoridades es que hubo personas que operaban para Los Chapitos que "lavaron y transfirieron las ganancias ilícitas de Estados Unidos a México y otros lugares."

Joaquín Guzmán López también reconoció que traficó al menos 36 kilos de fentanilo, 90 de heroína, 450 de cocaína, 45 de metanfetamina y 90 mil de mariguana.