Ryan Wedding, ‘la versión moderna del Chapo’: ¿Cómo pasó de los Juegos Olímpicos al narco?

El FBI actualmente ofrece 15 millones de dólares por la captura del narcotraficante Ryan Wedding (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, FBI).

La historia de Ryan Wedding lo destinaba a ser un esquiador de élite, un campeón olímpico en la especialidad de snowboard. Pero este canadiense ha terminado siendo un peligroso narcotraficante incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI y comparado con Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán.

Hace poco, los máximos responsables de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Canadá anunciaron en Washington el arresto de destacados miembros relacionados con la red criminal de Ryan Wedding, de 44 años, apodado como ‘El jefe’ o ‘El toro’.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le apuntó directamente: “Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”.

Por si quedaba alguna duda sobre la importancia del canadiense Ryan Wedding en el mundo del narcotráfico, el director del FBI, Kash Patel, añadió: “Que nadie se equivoque, es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de El Chapo Guzmán”.

Ryan James Wedding durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Ryan Wedding, un atleta que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos

El buscado por el FBI Wedding, un gigante de 1.93 metros de altura criado en una familia de esquiadores de Canadá, estaba destinado a ser una estrella del snowboarding en su juventud; sin embargo, algunos creen que actualmente su historia es material para una película de Hollywood.

El exatleta Wedding nació en 1981 en Thunder Bay, una tranquila pero dura ciudad en la zona septentrional de la provincia de Ontario. Sus abuelos operaban un modesto centro de esquí y su padre era un ingeniero que había sido esquiador universitario.

Su atletismo era natural y Canadá lo incluyó en su equipo de snowboarders para los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (EU) en 2002. Pero un pequeño error en su primer día de competición le apartó de la gloria olímpica. Wedding nunca se recuperó de ese fracaso.

Sin la adrenalina de la alta competición, Wedding volvió a Vancouver, ingresó en una universidad y se consagró al gimnasio mientras trabajaba como portero en clubes de la ciudad frecuentados por miembros de organizaciones delictivas.

Pronto montó su propia lucrativa empresa: el cultivo a gran escala de cannabis. Y empezó a distribuir su producto en Estados Unidos utilizando a grupos como ‘Los Ángeles del Infierno’.

Ryan James Wedding ha sido visto al menos dos veces en la CDMX desde el año pasado. (state.gov) (state.gov)

En 2008 quiso dar un salto cualitativo con el transporte a Canadá de 24 kilos de cocaína desde San Diego (EU). La operación se frustró porque el supuesto proveedor era un agente del FBI.

Wedding fue arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión en una cárcel en Texas. Antes del juicio, el exatleta convertido en aspirante a capo había pasado 17 meses en un centro de detención de San Diego.

El paso por esas cárceles fue lo que realmente le transformó en el ‘Escobar del siglo XXI’. Según declaró un agente del FBI a la revista Toronto Life, el atleta olímpico aprovechó la prisión para establecer todas las conexiones que necesitaba.

“Sabíamos que estábamos dando a Wedding todos los contactos que necesitaba para volver a una vida criminal. Pero no había nada que pudiésemos hacer”, explicó Brett Kalina, uno de los agentes del FBI que lo arrestó.

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá. Y volvió con un objetivo en mente: controlar el tráfico de cocaína y otras drogas hacia ese país con la ayuda del Cartel de Sinaloa.

Ryan Wedding, atleta de los Juegos Olímpicos, es buscado por el FBI y se ofrece una millonaria recompensa. (Fotos: X @FBI / Canadian Olympic Committee).

Para ello organizó el transporte de toneladas de cocaína de la organización de ‘El Chapo’ Guzmán a través de la costa este de Canadá. Pero antes de que pudiese llegar el primer cargamento, la Policía Montada intervino.

Wedding huyó a México, desde donde, supuestamente, ordenó en 2018 el asesinato en Montreal de uno de sus colaboradores al temer que se había convertido en un informante policial.

Desde México, Wedding amplió su imperio, que ahora distribuye al año, según las autoridades, 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Canadá.

Para mover la droga, su organización contrató a camioneros canadienses que llegaban a transportar 350 kilos por viaje. El responsable de la operación era Jonathan Acebedo García, un colombiano canadiense que había conocido en la prisión en Texas.

Pero cuando el FBI desmanteló sus operaciones en Los Ángeles en el verano de 2024, Acebedo se convirtió en informante y se ofreció a testificar contra sus jefes. Hasta que el 31 de enero de 2025, poco antes del inicio del juicio contra la organización de Wedding, fue asesinado a tiros en Medellín, por órdenes de ‘El jefe’.

Sin el testimonio de Acebedo, el juicio se ha aplazado hasta febrero de 2026. Mientras, las autoridades de Estados Unidos y Canadá siguen buscando al exolímpico canadiense, que se cree está escondido en México, y cada vez bajo más presión, con la protección del Cartel de Sinaloa.