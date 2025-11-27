Debes buscarte un nuevo amor: ¿Quién es Paola Villalobos, actriz relacionada con Héctor Herrera?

¿Sí se buscó un nuevo amor? Pasaron 9 meses desde el divorcio de Héctor Herrera y Shantal Mayo para que el futbolista del Toluca FC fuera vinculado amorosamente con la actriz Paola Villalobos.

La exesposa del medallista olímpico en Londres 2012 informó en ese momento que ya estaban separados “desde meses antes” de que anunciaran el fin de su relación.

Y ahora, a unos meses del anuncio, apareció el nombre de Villalobos junto al jugador de ‘Los Diablos Rojos’.

¿Por qué relacionan a Paola Villalobos con Héctor Herrera?

Los rumores de un romance entre el futbolista de la Selección Mexicana y Paola Villalobos comenzaron cuando la actriz fue vista en los festejos del campeonato de Toluca en el Clausura 2025 de la Liga MX.

Ella vestía una playera del equipo ‘escarlata’ y bajó a la cancha para celebrar la victoria ante el Club América.

Posteriormente, ella lo invitó al pódcast ‘Entre lobas’, donde Villalobos es la titular, para hablar de diferentes temas relacionados con la trayectoria del deportista.

Es aquí donde entra en juego lo compartido por TV Notas, quien aseguró que los dos famosos se “están conociendo”.

Paola Villalobos es una actriz y conductora. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

“Lo conozco bien y sé que trabajó mucho en sanar las heridas. Entendió su soledad y la disfrutó durante muchos meses, pero también está padre que se dé otra oportunidad en el amor”, dijo una persona en calidad de anónima a la revista acerca de Héctor Herrera.

Según la publicación, llevan algunos meses saliendo, pero lo mantienen en secreto, pues ninguno de los dos lo confirmó hasta el momento.

¿Quién es Paola Villalobos, posible nueva novia de Héctor Herrera?

Paola Villalobos es una actriz y conductora de televisión que nació en la Ciudad de México, pero que cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Su debut en la pantalla chica fue en 2016, cuando participó en la telenovela mexicana Atrapada, transmitida en Imagen TV.

La primera vez que se integró a un elenco para una producción cinematográfica fue en 2018, con la película El día de la unión, donde se cuenta la historia de cómo la población vivió los momentos antes, durante y después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Su faceta como presentadora comenzó en el programa Furia Musical Networks, espacio dedicado a la música regional mexicana.

Héctor Herrera es actual jugador del Toluca, equipo de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Además, tiene un pódcast llamado ‘Entre lobas’ (donde invitó al jugador del Toluca FC) el cual comparte con su hermana y donde tienen distintos invitados, desde cantantes hasta deportistas.

De acuerdo con su biografía oficial, actualmente tiene 412 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la red social donde más apoyo tiene.

El resto de proyectos en los que participó son los siguientes:

Televisión

Chócalas Compayito

Está Libre

El señor de los Cielos

Los 50

Que Buenas Banda (Conductora)

(Conductora) La Rosa De Guadalupe

Como Dice El Dicho

Vencer la Culpa

La Casa de los Famosos 3 de Telemundo

de Telemundo Hola TV

El Último Rey

Qué News Bandamax

La Otra Agenda

Sin Miedo A La Verdad

Furia Musical Networks (Conductora)

(Conductora) Victoria

Antes Muerta Que Lichita

Atrapada

Películas