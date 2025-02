Héctor Herrera se separa de su esposa Shantal Mayo tras 15 años de relación: ‘Seguimos como un gran equipo’

Héctor Herrera y Shantal Mayo anunciaron su separación luego de una relación de aproximadamente 156 años de duración.

El exjugador de la Selección Mexicana volvió al futbol mexicano en el Clausura 2025 de la Liga MX para jugar con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’ del Toluca.

Sin embargo, a pocos meses de su regreso a tierras aztecas, su esposa compartió un comunicado donde pusieron fin a su relación amorosa.

Héctor Herrera y Shantal Mayo se casaron en 2015. (Foto: Instagram @shanmayo)

Así informó la esposa de Héctor Herrera la separación del futbolista mexicano

Shantal Mayo utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje donde anunció el final de su romance con Héctor Herrera: “Quiero compartir con ustedes una decisión importante y personal porque después de un tiempo de reflexión y conversación, Héctor y yo decidimos poner fin a nuestra relación de pareja porque creemos es lo mejor para ambos en este momento”.

En el texto se mencionó que ellos estuvieron separados desde hace “varios meses” para pensar en si se separaban o no, además Mayo señaló que se mantienen en constante comunicación y trato debido a los dos hijos que comparten.

“Nuestra prioridad es, como siempre, la felicidad y bienestar de nuestros hijos y nos mantenemos unidos en nuestro compromiso como padres, dedicados a ellos y aunque ya no estemos juntos como pareja, sí como un equipo enfocado en el bienestar de nuestra familia”.

El jugador Héctor Herrera no otorgó ninguna declaración o comunicado tras la difusión del texto publicado por Shantal Mayo el pasado 19 de febrero.

Shantal Mayo compartió un comunicado donde anunció su separación de Héctor Herrera. (Foto: Instagram @shanmayo)

¿Quién es Shantal Mayo, expareja de Héctor Herrera?

Shantal nació en 1990 y conoció al futbolista mexicano cuando él militaba en la segunda división para el Tampico Madero.

Héctor Herrera debutó como jugador del Pachuca en la Primera División de la Liga MX y en ese momento se convirtió en una persona pública.

“Fueron muchos meses sin dinero, en ese momento estaba embarazada y no sabíamos qué hacer porque iba a ser muy difícil, pero siempre le dije que tenía una meta para cumplir y lo apoyé en todo momento”, contó Shantal en una entrevista para TUDN.

Shantal Mayo comparte su estilo de vida en redes. (Foto: Instagram @shanmayo)

Mayo se casó con el exjugador del Porto en 2015 y fruto de ese matrimonio fueron los dos hijos que comparten: David y Valentina.

La pareja se vio inmersa en la polémica desatada por la fiesta organizada por jugadores de la Selección Mexicana antes de viajar a la Copa Mundial de Futbol de Rusia 2018.

Héctor Herrera estaba entre los asistentes a la reunión donde hubo mujeres que no eran las parejas de los futbolistas: “Le dije que creía en él y él me respondió que no tenía nada que ocultar”, respondió Shantal ante los medios acerca del tema.

Actualmente, es una influencer que comparte su estilo de vida y los viajes que realiza con su familia a diferentes países como Tailandia o Estados Unidos, ella tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Mayo cuenta con trabajos de modelaje, uno de los más destacados fue su colaboración para una revista de moda y estilo de vida en 2024.