Sayonara, Wataru Endo: Estrella de Japón se retira de la convocatoria por lesión en el pie

La Federación Japonesa de Futbol confirmó que Wataru Endo no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una lesión en el pie que no logró superar durante su proceso de recuperación. [Fotografía. Shutterstock]

Japón llegará al Mundial 2026 con una baja de peso. El capitán Wataru Endo quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión que le impidió recuperarse a tiempo para disputar el torneo más importante del futbol internacional.

La ausencia del mediocampista representa un golpe sensible para el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu, que además afrontará la competencia sin Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, dos figuras importantes de su plantel.

Ante las bajas, los ‘Samurai Azules’ intentarán mantener el nivel que los convirtió en una de las selecciones más competitivas de Asia durante los últimos años.

El combinado japonés buscará superar la actuación que tuvo en Qatar 2022, donde sorprendió al mundo tras avanzar como líder de grupo por encima de Alemania y España antes de caer ante Croacia en los octavos de final.

¿Por qué Wataru Endo quedó fuera de la convocatoria de Japón?

La Federación Japonesa de Futbol confirmó que Wataru Endo no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una lesión en el pie que no logró superar durante su proceso de recuperación.

El futbolista de 33 años arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una fractura y daños en los ligamentos del pie izquierdo durante un partido con Liverpool. Aunque trabajó para regresar a las canchas e incluso disputó minutos en un amistoso previo al torneo, las molestias persistieron y el cuerpo médico determinó que no estaba en condiciones de competir.

Wataru Endo era una de las piezas fundamentales del esquema de Hajime Moriyasu. Además de portar el gafete de capitán, era el encargado de dar equilibrio al mediocampo gracias a su experiencia internacional y liderazgo dentro del vestidor.

¿Qué otras bajas importantes tiene Japón para el Mundial 2026?

La ausencia de Endo se suma a otras pérdidas importantes para el conjunto asiático. Uno de los nombres más destacados es Kaoru Mitoma. El extremo del Brighton sufrió una lesión en los isquiotibiales durante un partido de la Premier League y quedó descartado para el torneo.

“El equipo médico evaluó que sería difícil que recuperara la forma física durante el torneo”, explicó Hajime Moriyasu al anunciar la convocatoria.

Otra baja sensible es la de Takumi Minamino. El atacante del Mónaco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre y tampoco logró recuperarse para integrar la lista definitiva.

Las ausencias de Mitoma y Minamino reducen considerablemente el potencial ofensivo de Japón, que perderá velocidad, desequilibrio y experiencia en la zona de ataque.

¿Cómo llega Japón al Mundial 2026?

El conjunto asiático acumuló una racha de cinco victorias consecutivas antes del inicio del torneo. Uno de los triunfos más destacados ocurrió en octubre, cuando remontó una desventaja de dos goles para derrotar 3-2 a Brasil en Tokio, resultado que representó la primera victoria japonesa sobre la selección sudamericana.

Posteriormente, venció 1-0 a Escocia en Glasgow y repitió marcador frente a Inglaterra en el mítico estadio de Wembley.

Además, Japón cerró varios encuentros sin recibir anotaciones, una muestra de la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante los últimos meses.

La selección japonesa disputará en 2026 su octava Copa del Mundo consecutiva desde que debutó en Francia 1998. También fue coanfitriona de la edición de 2002 junto a Corea del Sur.

¿Cuáles son los partidos de Japón en el Mundial 2026?

Japón quedó ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia durante la fase de grupos.

14 de junio - Japón vs Países Bajos - Estadio Dallas

20 de junio - Japón vs Túnez - Estadio Monterrey (único partido de la fase de grupos en México)

25 de junio - Japón vs Suecia - Estadio Dallas

Los ‘Samurai Blue’ intentarán avanzar a las rondas de eliminación directa pese a las importantes ausencias que sufrirán en su plantel y buscarán confirmar el crecimiento que han mostrado durante las últimas ediciones mundialistas.

Con información de AP