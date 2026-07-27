Sobre identidades

Las identidades grupales no deben desaparecer, pero tampoco deben convertirse en barreras insalvables.

En 1933, mientras la joven Hannah Arendt recopilaba propaganda antisemita del régimen nazi en la Biblioteca Estatal de Prusia en Berlín, un bibliotecario la denunció y fue arrestada por la Gestapo.

Como judía alemana, Arendt sabía perfectamente que su identidad podía convertirse en una cuestión de vida o muerte, pero nunca ocultó su identidad.

En 1962, cuando la comunidad judía reaccionó con indignación al reportaje de Arendt sobre el juicio a Adolf Eichmann, descrito no como un monstruo sádico, sino como un carcelero mediocre que actuaba por obediencia ciega, Arendt no se retractó de sus observaciones, argumentando que su labor no era escribir desde una perspectiva tribal, sino con rigor intelectual y juicio crítico independiente.

La experiencia de Arendt revela una profunda ironía: los nazis la encarcelaron por su identidad judía; posteriormente, miembros de su propia comunidad la condenaron definiéndola como antijudía.

En ambos casos, la presión para que su identidad determinara su pensamiento fue intensa.

La paradoja de Arendt tiene relevancia actual en Estados Unidos, donde hay líderes de las comunidades latina y afroamericana que defienden la necesidad de mantener su identidad grupal.

Considere, por ejemplo, el caso de Félix Gutiérrez, cronista de la comunidad latina en Los Ángeles: “mi identidad está moldeada por el deseo de disfrutar plenamente de los derechos prometidos por Estados Unidos sin renunciar a la cultura y los valores de mis antepasados. He vivido siempre con una identidad bilingüe y bicultural, desenvolviéndome en dos mundos simultáneamente. Mis antepasados de la Alta California no emigraron a Estados Unidos; fue Estados Unidos quien llegó hasta ellos en 1846, como una fuerza militar invasora decidida a conquistarlos”. “Nosotros ya estábamos aquí. Llegaron los anglos. Los recibimos bien. Luego se volvieron contra nosotros”, me decía mi padre sin rastro de ira.

Para Nicole Hoegl, una activista afroamericana que trabaja como mediadora en procesos de resolución de conflictos entre grupos. “Esta es una conversación importante que debemos tener muy presente mientras Estados Unidos siga lidiando con su propia identidad. Nuestra identidad negra no comenzó en suelo estadounidense. Nuestro linaje está profundamente arraigado en tierras ancestrales donde floreció el espíritu de comunidad y se celebró nuestra genialidad visionaria. Cuando nuestros antepasados ​​fueron arrancados de sus tradiciones sagradas, los opresores intentaron obligarnos a olvidar nuestra grandeza innata. La totalidad de nuestra historia no se define por esta ruptura. Abrazamos el poder de reclamar nuestras historias, transformando un dolor profundo en posibilidades inmensas. Al entrelazar la sabiduría ancestral con las duras realidades de este nuevo mundo, hemos forjado un legado duradero que trasciende la mera supervivencia para encarnar la fuerza y la innovación de una identidad que se afirma sin complejos”.

Yo creo que exigir a las minorías que abandonen su lengua, religión o cultura para integrarse en una identidad nacional dominante nos empobrece a todos; pero también creo que centralizar la identidad étnica o racial puede producir conflictos, victimización permanente y debilitamiento de una identidad cívica común.

Arendt nunca renunció a su pueblo ni a su historia. Lo que rechazó fue la idea de que pertenecer a una comunidad obligara a suspender el juicio crítico. En La condición humana, Arendt sostiene que el ámbito público existe para que personas con historias y opiniones diferentes puedan actuar en común. Como Arendt, yo pienso que las diferencias no deben desaparecer, pero tampoco deben convertirse en barreras insalvables.