Termina la era de Guillermo Ochoa: ‘Tala’ Rangel encabeza el 11 inicial contra Sudáfrica

Guillermo Ochoa había sido titular de la Selección Mexicana en los últimos 3 Mundiales para México.

Guillermo Ochoa verá la inauguración del Mundial 2026 desde la banca. Javier ‘Vasco’ Aguirre optó por Raúl ‘Tala’ Rangel como portero titular para el encuentro debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, en el Estadio Ciudad Azteca.

Con la aparición del arquero de las Chivas de Guadalajara se termina una racha de tres mundiales consecutivos con Francisco Guillermo Ochoa como el mandamás bajo los tres palos de México.

Sin embargo, luego de su paso por el futbol de Chipre, con 40 años encima y dudas por el declive de su carrera, Guillermo Ochoa ha cedido la estafeta al ‘Tala’ Rangel, quien ha luchado para ser titular tanto en Chivas como en el equipo nacional.

¿Cuántos partidos tuvo Memo Ochoa de titular con la Selección Mexicana?

La racha de Guillermo Ochoa como titular comenzó en Brasil 2014, luego de que como arquero del América estuvo bajo la sombra de Óscar ‘Conejo’ Pérez y Oswaldo Sánchez, quienes eran los experimentados e infaltables en las convocatorias.

Pero Ocho encabezó las alineaciones titulares con ‘El Tri’ desde aquel partido debut en Brasil 2014 contra Camerún, luego ante los anfitriones, en un juego en el que fue el factor para conseguir el empate a cero con salvadas de alta calidad.

Le siguió el partido contra Croacia y la triste eliminatoria en octavos de final contra Holanda, en el famoso capítulo del ‘no fue penal’.

En Rusia 2018, Guillermo Ochoa ya con más experiencia, lideró a la Selección Mexicana para vencer sorpresivamente a Alemania y luego a Corea del Sur. También estuvo en el campo en las derrotas con Suecia y en octavos contra Brasil.

De igual forma, Guillermo Ochoa estuvo como titular en el desastre de Qatar 2022, en el empate a cero con Polonia, la derrota con Argentina y el inservible triunfo ante Arabia Saudita.

¿Cuál es la alineación de la Selección Mexicana contra Sudáfrica?

Para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, Javier Aguirre eligió una alineación que pone a soñar con el triunfo.

Raúl ‘Tala’ Rangel será el primer portero titular diferente a Guillermo Ochoa después de 12 años y tres mundiales.

Otro veterano que quedó fuera de la titularidad es Edson Álvarez, quien llega luego de recuperarse de una lesión.

Destaca también la aparición de los naturalizados Álvaro Fidalgo y Julián Quiñónes.

11 titular vs Sudáfrica: