Fotos y videos: El viacrucis para llegar al Estadio CDMX para la inaguración del Mundial

La mayoría de aficionados que asisten al México vs. Sudáfrica de la inauguración del Mundial 2026 llegaron en transporte público

Llegamos al 11 de junio: la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México con el México vs. Sudáfrica y las protestas en CDMX de la CNTE y otros colectivos no se hicieron esperar. Tampoco el viacrucis de aficionados para llegar a tiempo al partido.

El Metro de la Ciudad de México cerró estaciones de la Línea 2 del Metro, principalmente las que tienen conexión con otras Líneas, lo que complicó el traslado de los aficionados.

Además, las autoridades de la Ciudad de México aplicaron cortes viales en Calzada de Tlalpan, en dirección a la zona sur, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Banorte.

Pese a las complicaciones para llegar al mítico Coloso de Santa Úrsula, los aficionados pusieron el ambiente en los trenes del Metro de CDMX, así como en las calles aledañas al Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Ante el temor de las protestas de la CNTE, transportistas, campesinos y madres buscadoras, la FIFA adelantó la apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México. En lugar de abrir a las 9:00 horas, los accesos se habilitaron a partir de las 8:00.

El plan de la FIFA para la inauguración del Mundial 2026 establece que el show de Shakira y Belinda comienza en punto de las 11:30 horas.

A partir de ese momento, las opciones de transmisión de canales de televisión gratis, de paga, así como el streaming comenzarán con las transmisiones del concierto inaugural.

En lo que Alejandro Fernández calienta la garganta para cantar el Himno Nacional, los jugadores convocados de la Selección Mexicana estarán en los últimos preparativos para conocer a los 11 titulares para la inauguración.

¿A qué hora inicia el México vs. Sudáfrica?

Luego de la participación de Shakira, Belinda, Mana, J. Balvin y otros artistas, los jugadores de México y Sudáfrica, como el portero Ronwen Williams, quien ya fue goleado por México, saltarán a la cancha del Estadio Ciudad de México para la ceremonia de los Himnos Nacionales.

De acuerdo con la FIFA, el partido comienza a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.