¿Qué estaciones del Metro CDMX y Tren Ligero están cerradas a horas de que inicie el Mundial 2026?

El Metro de la CDMX mantiene cerradas estaciones, y las remodelaciones avanzan a marchas forzadas por el Mundial 2026.

¡Sobre la hora! Tres estaciones del Metro de la Ciudad de México siguen cerradas un día antes de la inauguración del Mundial 2026, además de que hay otras de la Línea 2 en las que continúan las obras de remodelación aunque tengan acceso al público.

Adrián Rubalcava, director del Metro, informó la reapertura de la estación Nativitas a las 16:00 horas de este miércoles, con lo que las estaciones que no tienen acceso al público actualmente son:

Portales.

Chabacano, correspondencia con las líneas 8 y 9.

Zócalo/Tenochtitlán.

Aún no hay fecha para la reapertura, mientras que en estaciones vecinas de la Línea 2 del Metro, como Bellas Artes, aún hay personas trabajando en las remodelaciones, lo que afecta al flujo de pasajeros.

¿Cómo opera la Línea 2 del Metro CDMX actualmente?

A pocas horas de que inicie el Mundial 2026 en México, la Línea 2 del Metro opera en un tramo completo de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Esto significa que las personas pueden hacer todo el recorrido y no hay RTP de apoyo; sin embargo, en las estaciones cerradas (Portales, Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán), no hace parada.

Esto significa que el Metro CDMX pasa directo de Allende a Pino Suárez, de San Antonio Abad y Viaducto y de Nativitas a Ermita.

¿Irás al partido inaugural del Mundial 2026? Así opera la Línea 14 del Trolebús

La nueva Línea 14 del Trolebús abrió sus puertas esta semana, siendo una alternativa de transporte para acercar a las personas al Estadio Ciudad de México sin pasar por Calzada de Tlalpan, donde se esperan las principales aglomeraciones.

El servicio saldrá desde la estación del Metro Universidad, de la Línea 3, y llegará hasta el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Huipulco, cerca del Estadio Ciudad de México.

Las estaciones de la Línea 14 del Trolebús son:

Cetram Universidad , correspondencia con Línea 3 del Metro.

, correspondencia con Línea 3 del Metro. Cantera, correspondencia con Línea 12 del Trolebús.

Rey Papatzin, correspondencia con Línea 12 del Trolebús.

Nahuatlacas.

San Eleuterio.

San Ricardo.

Santo Tomás.

San Benjamín.

Puerta 3.

Las Flores / Parque Tequiche.

Estadio Azteca , correspondencia con el Tren Ligero.

, correspondencia con el Tren Ligero. Huipulco, correspondencia con el Tren Ligero.

Clínica 07.

Cetram Huipulco, correspondencia con el Tren Ligero.

Tren Ligero cierra por manifestaciones a un día del Mundial 2026

Las manifestaciones de este miércoles 10 de junio provocaron el cierre de todo el Tren Ligero, a un día del Mundial 2026.

El Sistema de Transportes Eléctricos informó que el servicio ha sido detenido en todas las estaciones, y se retomará una vez que terminen las movilizaciones sociales.