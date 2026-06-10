México vs. Sudáfrica EN VIVO: 18 lugares en CDMX para ver gratis el partido inaugural del Mundial 2026

Además del partido entre México y Sudáfrica, los Festivales Futboleros transmitirán otros encuentros del Mundial 2026. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/Cuartoscuro)

¡Todo está listo para el silbatazo inicial! El partido entre México y Sudáfrica se celebra este jueves en el Estadio Ciudad de México y marca el inicio de uno de los momentos más esperados del año: el Mundial 2026.

Para México es una ocasión muy especial: se trata de la tercera vez que alberga una Copa Mundial de la FIFA y, lo mejor es que las personas que se encuentren en la capital podrán disfrutar de este evento de forma gratuita.

Lo anterior se debe a que, previo al arranque del Mundial 2026, se habilitaron 18 espacios —independientes al FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México— donde se transmitirá el partido entre México y Sudáfrica en pantallas de alta calidad y sin comerciales.

“La ciudad será una gran tribuna”, aseguró Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, debido a que, además del encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y cultural en los 18 puntos habilitados.

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

México vs. Sudáfrica GRATIS: ¿Dónde ver el partido inaugural?

Si no lograste conseguir boletos para el Mundial 2026 y quieres vivir el debut de México acompañado de otros aficionados, la Ciudad de México ofrece la posibilidad de hacerlo en los Festivales Futboleros.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, explicó en una conferencia de prensa que estos espacios contarán con actividades durante los 39 días que dura la Copa Mundial de la FIFA.

En todos estos lugares se transmitirá el partido entre México y Sudáfrica y, dado que estarán abiertos del 11 de junio al 19 de julio, también será posible seguir los encuentros posteriores del ‘Tri’.

Además, existe una ventaja adicional: ocho de las sedes proyectarán todos los partidos del torneo, incluidos los de la Selección Mexicana, por lo que los asistentes podrán disfrutar de las transmisiones con buena calidad y sin interrupciones durante toda la competencia.

La lista completa de los espacios donde se podrán ver los partidos gratis es la siguiente. Recuerda que en todos ellos se proyectará el encuentro inaugural desde el Estadio Ciudad de México.

¿Qué conciertos habrá el 11 de junio en los Festivales Futboleros de la CDMX?

¡No solo habrá fútbol! Vivir los partidos va más allá de observar el encuentro y, dado que las autoridades capitalinas buscan convertir los Festivales Futboleros en una gran tribuna, se prepararon diversas actividades complementarias.

“Estos espacios contarán con actividades culturales, deportivas y gastronómicas”, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, es importante considerar que se trata de un ambiente completamente familiar.

Por este motivo, durante los Festivales Futboleros no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas, de acuerdo con las autoridades capitalinas. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la oferta completa de alimentos y bebidas.

Además, a lo largo del Mundial 2026 habrá música en vivo en algunas de las sedes. El jueves 11 de junio, día del partido inaugural, los espectáculos programados son los siguientes:

Todos los eventos se realizarán antes del show inaugural en el Estadio Ciudad de México, el cual está previsto para comenzar a las 11:30 de la mañana, poco antes del arranque del encuentro.

Mundial 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica desde casa?

El partido entre México y Sudáfrica comenzará a la 1:00 de la tarde (tiempo del Centro de México) el jueves 11 de junio. En caso de que no puedas asistir a los Festivales Futboleros, también podrás seguir la transmisión gratuita desde casa.

La señal oficial estará disponible a través de los siguientes canales de televisión abierta:

Canal 5

Las Estrellas

Nu9ve

Azteca 7

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en tiempo real a través de El Financiero Deportes.