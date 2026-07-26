Tragedia en fiesta de Santiago Apóstol: Explosión de pirotecnia en Cocula deja 3 mujeres muertas

La explosión de la pirotecnia ocurrió durante la celebración de la fiesta de Santiago Apóstol. (Foto: PC de Guerrero)

Una explosión al interior de un almacén de pirotecnia ubicado en la comunidad de Real del Limón, municipio de Cocula, Guerrero, dejó como saldo tres mujeres fallecidas y más de 30 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, durante los festejos en honor a Santiago Apóstol.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó cuando una chispa producida por la quema de un tradicional ‘torito’ alcanzó el lugar donde se almacenaba material pirotécnico, esto provocó una potente detonación en las inmediaciones del templo donde se desarrollaban las celebraciones.

Las tres mujeres que fallecieron fueron identificadas como Guillermina Ontiveros Salgado, de 55 años; Carmela Ontiveros Salgado, de 65; y Nereida Cervantes Romero, de 30 años.

Las víctimas muieron mientras eran trasladadas al Hospital General de Iguala debido a la gravedad de las lesiones y quemaduras que presentaban. Entre ellas se encontraba una mujer con ocho meses de embarazo.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas por la explosión?

El estallido dejó aproximadamente 30 personas heridas, incluidos niños de tres y cinco años.

Debido a la gravedad de algunos de los lesionados, al menos 10 pacientes serán trasladados a hospitales especializados de la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que los demás permanecen bajo atención médica en hospitales de Iguala y Chilpancingo.

La fuerza de la explosión también provocó daños estructurales en el templo de la comunidad.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó afectaciones en la techumbre, la bóveda y una de las torres del campanario.

Luego de la emergencia, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para brindar atención a los afectados, realizar las labores correspondientes y mantener bajo resguardo el área donde ocurrió el siniestro.

En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y autoridades municipales.