Explosión de pipas en Tepeaca: Relevan a mandos de la policía por presunta red de corrupción

Tres personas resultan lesionadas tras la explosión de al menos dos pipas de gas en el municipio de Tepeaca.

Mandos policiales del municipio de Tepeaca fueron relevados de sus cargos, tras la explosión de seis pipas cargadas con hidrocarburo presuntamente ilícito que se encontraban a un kilómetro de una toma clandestina, informó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González.

Durante la conferencia matutina, el funcionario reveló que también fueron detectados otros cuatro puntos presuntamente vinculados al almacenamiento ilegal de gas, los cuales operarían bajo un esquema similar.

Incluso, señaló que en estos sitios se utilizan vehículos tipo pipa que circulan por las calles del municipio sin enfrentar restricciones ni acciones por parte de las autoridades.

“Tomamos medidas correctivas y relevamos al comandante y al personal como una medida preventiva. La investigación está a cargo de la Fiscalía, que será la encargada de informar sobre los avances. Yo tomé esta decisión porque, de acuerdo con lo que observé, la Policía Estatal no estaba haciendo su trabajo”, declaró Sánchez González.

El secretario cuestionó que las autoridades no hayan detectado la operación de un centro ilegal de almacenamiento de combustible, por lo que, mientras avanzan las investigaciones, se determinó sustituir a los mandos de seguridad pública en la demarcación.

Asimismo, destacó que la detención de ‘El Caras’, realizada por la Fiscalía General estatal, representa un golpe a una presunta red de reclutamiento de menores que operaba en Tepeaca y Amozoc. Además, el detenido estaría relacionado con la explosión registrada el pasado 4 de junio.

Sánchez González aseguró que se reforzarán los recorridos de vigilancia en el municipio tras la localización de estos cuatro puntos irregulares, con el objetivo de frenar esta actividad ilícita y garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Tepeaca.

Gobierno de Puebla investiga red de huachicol en Tepeaca

El Gobierno de Puebla señaló que no habrá tolerancia a la corrupción ni impunidad, luego de la explosión en una bodega en Tepeaca, donde se almacenaba combustible presuntamente robado.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar, apuntó el lunes que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes son los responsables de la operación del predio y si existió complicidad de autoridades.

Fue hasta este martes que se informó sobre la separación del cargo de mandos policiales por el incidente en Tepeaca.

El 4 de junio, una fuerte detonación e incendio ocurrió cuando estalló una pipa de gas LP, la cual estaba resguardada en un predio que presuntamente almacenaba combustible clandestino en la colonia San Juan Negrete en Tepeaca, Puebla.