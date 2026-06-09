La ‘cochinada’ de la tormenta ‘Boris’: Además de lluvias, deja 28 toneladas de basura en Acapulco

28 toneladas de basura han sido recolectadas de las playas de Acapulco, tras el paso de 'Boris'. (Foto: Quadratin)

La tormenta tropical ‘Boris’ perdió fuerza luego de haber tocado tierra en Guerrero, por lo que durante la mañana de este martes se degradó a depresión tropical, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, el fenómeno meteorológico no solo portó agua y nubes durante su paso. Alfredo Lacunza de la Cruz, director de la Promotora y Administradora de Playas Acapulco, dio a conocer que hasta 28 toneladas de basura han sido recolectadas en diferentes playas.

Quadratin reportó que la recolección de desechos se llevó a cabo tanto el lunes 8 de junio como este martes, luego del paso de ‘Boris’.

Añadió que solo han sido desechos sólidos y no mayores como sillones, refrigeradores, colchones y demás, porque han hecho limpieza preventiva de canales pluviales.

Alfredo Lacunza explicó que también el oleaje, por su intensidad, sacó basura del mar hacia algunas playas, por lo que la cantidad de total de desechos será mayor en los próximos días.

Advirtió que en playa El Morro y Condesa se registra el oleaje más elevado, por lo que llamó a evitar ingresar al mar y caminar por la franja de arena.

Indicó que hay presencia de salvavidas de la Promotora de Playas para cualquier emergencia.

Ramas caídas y derrumbes por ‘Boris’

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero informó que el paso de la Tormenta Tropical ‘Boris’ dejó únicamente daños materiales menores en territorio guerrerense.

A través de un boletín, indicó que, de acuerdo con el reporte preliminar, hasta el momento se han contabilizado afectaciones menores en ocho municipios: Acapulco de Juárez, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Juan R. Escudero, Tecpan de Galeana y Copala.

Entre los daños destacan: el desprendimiento parcial del techo de una vivienda en la colonia Tepeyac, en Tlapa; la caída de cinco árboles y un poste de luz en Acapulco; cuatro árboles más en Tixtla; un árbol en Zihuatanejo y uno más en Tecpan de Galeana.

También se atendieron afectaciones por alto oleaje en tres enramadas de la localidad de Petacalco, municipio de La Unión, y un caso similar en Playa Ventura, Copala.

Por último, se atendió un derrumbe de tierra y rocas sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura del poblado de Garrapatas, el cual ya fue liberado.

Con información de Quadratin.