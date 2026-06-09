Tormenta tropical ‘Cristina’ acecha a México y Guatemala: ¿Cuál es su trayectoria y dónde habrá lluvias?

La tormenta tropical Cristina se mantiene activa en el océano Pacífico y bajo vigilancia de las autoridades meteorológicas, debido a su cercanía con Centroamérica y el sureste de México.

El centro de Cristina se localiza a 160 kilómetros al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y permanece prácticamente estacionario. Por el momento, no representa un peligro directo para las costas mexicanas, aunque las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Cristina’?

Según los pronósticos de Conagua, Cristina continuará desplazándose de manera gradual hacia el oeste-noroeste, paralela a las costas de Centroamérica.

Durante las próximas horas, la tormenta tropical se ubicará al sur de las costas de El Salvador, sin afectar directamente al territorio mexicano. Además, se prevé que el sistema pierda fuerza conforme avance sobre aguas del Pacífico.

La trayectoria estimada es la siguiente:

Tormenta Tropical: 9 de junio de 2026, 06:00 horas.

9 de junio de 2026, 06:00 horas. Tormenta Tropical: 9 de junio de 2026, 18:00 horas.

9 de junio de 2026, 18:00 horas. Depresión Tropical: 10 de junio de 2026, 18:00 horas.

10 de junio de 2026, 18:00 horas. Remanentes Post-Tropicales: 11 de junio de 2026, 06:00 horas.

¿Dónde habrá lluvias por la tormenta tropical ‘Cristina’?

Aunque la tormenta tropical Cristina no impactará de forma directa las costas mexicanas, su circulación favorecerá el ingreso de humedad hacia el sureste del país, en combinación con una circulación ciclónica asociada a una vaguada en altura, canales de baja presión y divergencia en niveles altos de la atmósfera.

Por ello, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con acumulados puntuales intensos en regiones de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, ya que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en niveles de ríos y arroyos.