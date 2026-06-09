‘Boris’ se debilita a depresión tropical tras tocar tierra en Guerrero: ¿Dónde se esperan lluvias?

La tormenta tropical Boris se debilitó a depresión tropical durante la mañana de este martes 9 de junio, luego de tocar tierra en Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, el sistema perdió intensidad mientras avanzaba sobre territorio de Guerrero. Su centro se localizó en tierra a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero.

La depresión tropical Boris registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Ante el debilitamiento de la tormenta, las autoridades informaron que la alerta se retiró desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que Boris se degradó a depresión tropical al internarse sobre territorio guerrerense.

¿Dónde se esperan lluvias por la depresión tropical Boris?

Aunque Boris continúa perdiendo fuerza, sus remanentes seguirán generando lluvias en varios estados de México.

Durante las próximas horas, la depresión tropical Boris ocasionará lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones del sureste y la costa de Guerrero, así como en el oeste y sur de Oaxaca.

Además, se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del este y sur de Jalisco, Colima y regiones del centro, costa y sureste de Michoacán.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste y suroeste del Estado de México, así como lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México y Morelos.

Vientos fuertes y oleaje elevado por Boris

La circulación asociada al sistema también provocará rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y el oeste de Oaxaca, y de 50 a 70 kilómetros por hora en los litorales de Jalisco y Colima.

Asimismo, se pronostica oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en las costas de Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar entre 3 y 4 metros.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y afectaciones en áreas costeras, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.