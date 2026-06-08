¡Se caerá el cielo en Guerrero! Prevé fuertes vientos y lluvias por la tormenta ‘Boris’ este 9 de junio

Este martes 9 de junio, Guerrero experimentará un clima nublado con una alta probabilidad de 90% de lluvia por la tormenta tropical ‘Boris’, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una depresión tropical y otros sistemas provocarán lluvias fuertes, con una temperatura actual de 16°C y vientos de 47 km/h.

¿Qué temperatura hará en Guerrero?

Las temperaturas en Guerrero hoy variarán, con una mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 26°C. El día comenzará con un ambiente fresco, pero subirá ligeramente durante la tarde, manteniéndose bajo un cielo completamente cubierto.

La temperatura actual se sitúa en 16°C, lo que genera un ambiente frío para los habitantes. Es importante prepararse para estas variaciones térmicas, especialmente con la presencia constante de nubosidad que limita el paso del sol.

¿Lloverá este martes en Guerrero?

Sí, hay una probabilidad de lluvia del 90% durante todo el día en Guerrero. Estas lluvias, clasificadas como fuertes a muy fuertes, se deben a la interacción de la depresión tropical Dos-E y otros fenómenos atmosféricos, como una vaguada en altura.

El viento también será un factor importante, soplará con una velocidad de 47 km/h. Estas condiciones se esperan en varias regiones del estado, lo que podría generar encharcamientos y baja visibilidad en las carreteras y zonas urbanas.

¿Cómo estará el clima en Guerrero esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Guerrero muestra una tendencia de cielos nublados y temperaturas estables, con algunas variaciones en el viento:Miércoles 10 de junio: Máxima de 26°C, mínima de 21°C, cielo nublado, viento de 13 km/h.Jueves 11 de junio: Máxima de 29°C, mínima de 21°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.Viernes 12 de junio: Máxima de 29°C, mínima de 23°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Durante el resto de la semana, las condiciones de cielo nublado dominarán en Guerrero. Las temperaturas máximas subirán a 29°C hacia el jueves y viernes, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 21°C y 23°C. Se recomienda seguir atento a los avisos del SMN.

¿Cómo protegerse del frío y la lluvia en Guerrero?

Ante las condiciones de frío y lluvia, es fundamental abrigarse adecuadamente, especialmente si se sale temprano por la mañana o durante la noche. Se sugiere usar ropa impermeable y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias.

También es importante mantenerse hidratado, aunque el ambiente sea fresco. Beber agua constantemente ayuda a regular la temperatura corporal. Si se presentan síntomas de resfriado, se aconseja buscar atención médica y no automedicarse para evitar complicaciones.

¿Afectará el clima las actividades en Guerrero?

Las lluvias intensas y el viento de 47 km/h podrían impactar las actividades al aire libre y los eventos públicos en Guerrero. Se recomienda a la población consultar los avisos de Protección Civil antes de planificar salidas o participar en concentraciones.

Para quienes transitan por carretera, la visibilidad reducida y el piso mojado son riesgos latentes. Se aconseja extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes debido al clima adverso.

¿Qué ropa usar mañana en Guerrero?

Para mañana, martes, se sugiere usar ropa abrigadora en las primeras horas del día debido a la temperatura de 16°C. Es preferible optar por capas que permitan ajustarse a los cambios, especialmente si el día sube a 26°C en la tarde.

Además de la vestimenta, es indispensable llevar un paraguas o impermeable. La probabilidad de lluvia es muy alta, por lo que estar prevenido ayudará a evitar inconvenientes durante los desplazamientos y protegerse de las precipitaciones inesperadas.

¿Cómo está la calidad del aire en Guerrero?

Aunque no se tienen datos específicos de Índice de Calidad del Aire para Guerrero en este momento, las lluvias suelen contribuir a la dispersión de contaminantes. Sin embargo, la presencia de vientos fuertes podría levantar partículas, por lo que se recomienda precaución.

Es crucial mantenerse informado a través de las fuentes oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil del estado. Estas instituciones emiten alertas y recomendaciones actualizadas que son esenciales para la seguridad y el bienestar de la población.

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