Golpe al narco en Guerrero: Marina asegura 1.3 toneladas de cocaína en costas de Tecpan

La Marina decomisó la droga en las inmediaciones de Boca Chica, en las costas de Guerrero. (Foto: Semar)

La Secretaría de Marina (Semar) asestó un nuevo golpe al tráfico de drogas en el Pacífico al asegurar 1.36 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero, durante labores de vigilancia marítima realizadas por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con información oficial difundida por la Semar, el aseguramiento ocurrió en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, donde elementos navales detectaron varios bultos flotando en la franja costera durante recorridos de patrullaje.

La dependencia informó que fueron asegurados 29 bultos con un peso aproximado de 1,360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

La carga fue trasladada al puerto de Acapulco mediante una aeronave naval para ser puesta a disposición de las autoridades ministeriales y continuar con las investigaciones correspondientes.

El decomiso se suma a una serie de operaciones recientes realizadas por fuerzas federales en el océano Pacífico, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el trasiego de droga procedente de Sudamérica hacia Norteamérica.

¿Cómo ocurrió el aseguramiento de la droga en Guerrero?

Según la Semar, la acción derivó de recorridos de vigilancia marítima en los que personal naval localizó los paquetes sospechosos flotando en aguas cercanas a la costa guerrerense. Tras la inspección correspondiente, se confirmó que los bultos contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

La droga fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar el peso ministerial definitivo del cargamento.

Los bultos con cocaína se encontraban flotando. (Foto: Semar)

Golpe millonario al narcotráfico

La Semar estimó que este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 283 millones de pesos para los grupos criminales involucrados. Asimismo, señaló que se evitó la distribución de alrededor de 2.6 millones de dosis de droga.

La Secretaría de Marina informó que, con este decomiso, durante la presente administración federal se acumulan más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones realizadas en el mar. Una vez concluido el proceso ministerial, el cargamento decomisado en Guerrero se incorporará a dicha estadística oficial.

Especialistas en seguridad han señalado que el Pacífico mexicano mantiene una relevancia estratégica para las redes internacionales de narcotráfico, debido a que conecta rutas provenientes de Sudamérica con puntos de distribución hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.