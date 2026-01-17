‘Kunfu Panda’, colaborador de ‘El Chapo Guzmán’, se declara inocente por tráfico de droga en EU

Roberto Nájera Gutiérrez, alias ‘Kunfu Panda’ o ‘La Gallina’, integrante del Cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, se declaró inocente del cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína que se importaba a Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, ‘El Kunfu Panda’ era un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y presunto responsable de la distribución “en cantidades masivas” de cocaína procedente de Sudamérica, que transitaba por México con destino a Estados Unidos.

El hombre, de 48 años y originario de Yucatán, permanece bajo custodia de agencias federales estadounidenses desde el 8 de enero, luego de que autoridades mexicanas concretaron su extradición al país vecino.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump y a nuestros valientes agentes de la DEA, los cárteles ya no tienen libertad para importar veneno a nuestras comunidades”, declaró la fiscal general Pamela Bondi.

‘El Kunfu Panda’, bajo el mando de ‘El Chapo’ Guzmán

‘La Gallina’ se ostentaba como ganadero exportador antes de su detención en México. Sin embargo, una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), realizada en 2013, lo vinculó con el Cártel de Sinaloa por actividades de trasiego de cocaína.

Las indagatorias señalaron que Roberto Nájera, alias ‘El Kunfu Panda’, era un colaborador relevante de la organización criminal, dedicado al tráfico de droga y al lavado de dinero.

De acuerdo con las autoridades, Nájera dirigía y coordinaba el transporte marítimo de kilogramos del estupefaciente procedente de Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala.

Desde países de Centroamérica, la droga cruzaba la frontera entre Guatemala y México para después distribuirla con otros narcotraficantes de alto rango, con destino final en Chicago, Florida, Nueva York y California.

Tras completar las operaciones de tráfico, Nájera Gutiérrez presuntamente coordinaba la recaudación y el envío de las ganancias ilícitas mediante cuentas bancarias.

“Esta acusación formal forma parte de una colaboración interinstitucional dedicada a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales responsables del narcotráfico y la violencia”, declaró el agente especial a cargo, Jae W. Chung.

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa fue una de las organizaciones criminales que se mantuvo prácticamente intacta y consolidó su presencia territorial en México durante la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), lo que facilitó su operación con la llegada de un nuevo gobierno.

Actualmente, el panorama para la organización fundada por ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada es distinto, en medio de una disputa interna por el control del territorio entre las facciones de ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’.