Trump presiona a Sheinbaum: Quiere a la CIA en operativos contra laboratorios de los cárteles en México

Sheinbaum reconoció que el presidente Trump insistió en su idea de mandar tropas de EU a México en su llamada del lunes 12 de enero.

Donald Trump está dispuesto a ‘sacarle jugo’ al arresto de Nicolás Maduro para presionar al Gobierno de Claudia Sheinbaum con un objetivo: Permitir que soldados de Estados Unidos operen en México contra los cárteles.

El New York Times reveló este jueves 15 de enero que la Casa Blanca y “los más altos niveles del Gobierno” de Estados Unidos presionan de nuevo a la administración de Sheinbaum para obtener ese permiso.

“La propuesta se planteó por primera vez a principios del año pasado y luego fue prácticamente abandonada, dijeron funcionarios. Pero la solicitud fue retomada después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero”, publicó el NYT.

¿Cuál es la ‘nueva’ propuesta de Trump para que soldados de EU operen en México?

De acuerdo con el medio estadounidense, la administración de Trump propone que elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) o fuerzas especiales de EU (como los Delta Force que capturaron a Maduro) acompañen a soldados mexicanos en operativos contra los laboratorios de los cárteles.

En particular, funcionarios estadounidenses quieren que este acompañamiento se dé durante el desmantelamiento de laboratorios donde se produce fentanilo, agregó el NYT.

Funcionarios estadounidenses dejaron claro en su propuesta que el Ejército mexicano llevaría la ‘batuta’ en los operativos conjuntos, mientras que elementos estadounidenses ofrecerían “apoyo, datos de inteligencia y consejos”.

¿Cuál fue la contrapropuesta de Sheinbaum a Trump?

La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto se mantiene en “coordinación sí, intervención no”. Por ello, funcionarios mexicanos propusieron un mayor intercambio de información y que sus contrapartes estadounidenses tengan “papeles más relevantes” en centros de mando en nuestro país.

“Asesores estadounidenses ya se encuentran en puestos de mando del Ejército mexicano, según funcionarios de ese país, compartiendo inteligencia para apoyar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidrogas“, añadió el NYT.