Sheinbaum revela por qué pidió llamada con Trump: ‘Nunca negociaré soberanía de México’

Sheinbaum adelantó que un grupo de su gabinete viajará a EU el 23 de enero en el marco de la cooperación para combatir al narcortráfico.

La soberanía de México y la cooperación contra los cárteles del narcotráfico fueron temas de la llamada ‘exprés’ de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump este lunes.

En su ‘mañanera’ de este 12 de enero, Sheinbaum reveló que la conversación de esta mañana fue solo de 15 minutos, más corta que en otras ocasiones.

Sheinbaum dijo que la razón por la que pidió una llamada con Donald Trump fue la declaración que hizo sobre posibles ataques a cárteles en México en operaciones similares a la de Venezuela.

“Que habló tres veces (en la semana) que le interesaría tener más participación en la seguridad de México. Entonces creo que en estas ocasiones es mejor un diálogo (directo) en lugar de solamente a través de los medios. Es mejor hablar por teléfono", remarcó.

“Quiero decirle al pueblo de México: Su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial. Jamás”, remarcó.

¿De qué temas hablaron Sheinbaum y Trump?

Una de las preguntas de Trump a Sheinbaum fue sobre la posición de México sobre la operación ‘Resolución Absoluta’ que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Es la posición pública, que tenemos una Constitución y que estamos en contra de intervenciones militares. Esa fue esencialmente la conversación sobre Venezuela”, añadió.

Sheinbaum descartó un viaje a EU para reunirse con Trump, esto después de las amenazas de incursiones militares de EU en nuestro país.

Sheinbaum también comentó que Trump insistió en la idea de enviar a soldados de Estados Unidos para que ayuden a las fuerzas armadas de México en sus operativos contra el narcotráfico.

“Él insiste en la participación de fuerzas de Estados Unidos, le dije que no es necesario, que hay colaboración que está funcionando. Fue receptivo, escuchó y dio su opinión y quedamos en que vamos a seguir trabajando”, apuntó.

Sheinbaum subrayó que tras la llamada, quedó totalmente descarta cualquier intervención militar de EU en México contra los cárteles. La presidenta agregó que un grupo de su gabinete viajará a Washington el próximo 23 de enero en el marco de la colaboración en seguridad.

Un tema que no ‘apareció’ en la llamada entre Sheinbaum y Trump fue Cuba, esto después de que el presidente de EU llamó al gobierno de la isla a llegar a un acuerdo ahora que ya no tendrán acceso al petróleo venezolano.

La semana pasada, Sheinbaum aclaró que los envíos de petróleo de México a Cuba disminuyeron en 2025, y remarcó que esta es una práctica que se hace desde tiempos de gobiernos “neoliberales”.

“No se está enviando más petróleo del que se ha enviado anteriormente a Cuba (...) Con la situación actual de Venezuela, México se vuelve un proveedor importante”, declaró en la ‘mañanera’ del 7 de enero.

Trump tampoco habló con Sheinbaum sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta apuntó que ese tema se hablará en otra ocasión.