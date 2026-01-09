‘Una acción militar contra México sería desastrosa’: Demócratas rechazan dichos de Trump contra cárteles

Trump declaró en Fox News que su administración comenzaría a 'atacar por tierra' a los cárteles de droga. (Foto: EFE)

Al menos 72 legisladores demócratas advirtieron este viernes 9 de enero que una acción militar unilateral contra territorio mexicano sería “desastrosa”, en respuesta a las declaraciones recientes del presidente Donald Trump sobre atacar a los cárteles.

En una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, los congresistas alertaron que cualquier operación militar sin el consentimiento de México y sin autorización del Congreso estadounidense violaría la soberanía mexicana, erosionaría la cooperación bilateral y tendría efectos económicos y de seguridad de largo alcance.

El posicionamiento ocurre un día después de que Trump declarara en Fox News que su administración comenzaría a “atacar por tierra” a los cárteles de droga, y tras entrevistas previas en las que aseguró que podría ordenar acciones militares sin aprobación legislativa. Estas afirmaciones encendieron las alarmas en el Capitolio.

La misiva fue encabezada por el representante Greg Stanton, junto con Gregory Meeks, líder demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Joaquín Castro, responsable del Subcomité del Hemisferio Occidental, quienes subrayaron que México es un socio estratégico clave para Estados Unidos en comercio, seguridad y estabilidad regional.

Demócratas rechazan acción militar unilateral en México

En la carta dirigida a Rubio, los legisladores expresan su oposición a cualquier uso no autorizado de la fuerza militar en México.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México, sin el consentimiento de México, destruiría la confianza, acabaría con la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos”, escribieron.

Los congresistas también señalaron que Trump ha afirmado falsamente que podría ordenar una intervención militar sin autorización del Congreso.

En entrevistas realizadas en diciembre de 2025 y enero de 2026, el presidente afirmó que “los cárteles dirigen México” y que Estados Unidos “tiene que hacer algo” al respecto.

México, socio comercial y de seguridad estratégico para EU

El texto enfatiza que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado central en materia de seguridad.

Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguran los legisladores, la cooperación bilateral se ha intensificado de manera significativa.

Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguran los legisladores, la cooperación bilateral se ha intensificado (David Guzmán/EFE)

De acuerdo con la carta, la inversión extranjera directa estadounidense en México superó los 14 mil 500 millones de dólares el año pasado, mientras que más de un millón de empleos en EU están vinculados al comercio transfronterizo, y más de cinco millones dependen del intercambio comercial con México.

Una acción militar, advierten, tendría impactos “de gran alcance” para las empresas estadounidenses y para cadenas de suministro clave en América del Norte.

¿Cuáles serían las consecuencias de una intervención militar en México?

Los demócratas subrayan que una intervención militar socavaría décadas de esfuerzos conjuntos contra organizaciones criminales transnacionales.

En los últimos 20 años, Estados Unidos ha impulsado programas enfocados en fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción, limitar precursores químicos y reforzar los controles fronterizos.

Como ejemplo de cooperación, destacan que México extraditó en febrero a 29 personas buscadas por EU por presuntos vínculos con cárteles, una de las extradiciones más grandes en su historia.

En agosto, el gobierno mexicano transfirió a otros 26 reclusos señalados como líderes criminales, marcando la segunda gran extradición del año.

El documento reconoce que México aún enfrenta desafíos políticos y en materia de Estado de derecho, pero afirma que el gobierno de Sheinbaum ha fortalecido la inteligencia contra el crimen organizado, reducido los homicidios y encabezado el mayor decomiso de fentanilo en la historia del país.

¿Cuáles serían los riesgos políticos, económicos y migratorios?

Los legisladores advierten que una acción militar podría provocar un aumento en los flujos migratorios, al tiempo que dañaría la economía estadounidense y minaría los avances en seguridad.

Además, sostienen que la cooperación bilateral está generando resultados y debe ser fortalecida, no debilitada.

“En un momento en que necesitamos construir confianza con nuestros aliados frente a la competencia global, instamos a la administración a no emprender acciones unilaterales que violen la soberanía de México”, concluye la carta.