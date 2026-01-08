Republicanos se ‘rebelan’ a Trump por ataque a Venezuela: Senado va por ‘prohibir’ más acciones militares

Donald Trump dijo que se reservaba el derecho de más acciones militares contra la administración interina de Venezuela.

El Senado, bajo control republicano, propinó un inusual revés al presidente Donald Trump al avanzar este jueves 8 de enero una legislación que se opone a nuevas acciones militares en Venezuela.

Cinco republicanos cruzaron líneas partidarias y se unieron a todos los demócratas en la votación de procedimiento para poner límites a Donald Trump tras la operación ‘Resolución Absoluto’.

Senadores de ambos partidos se habían quejado por la falta de consultas al Congreso antes de que Trump ordenara a las fuerzas armadas capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Trump amenaza a republicanos que votaron contra más ataques a Venezuela

El presidente de Estados Unidos respondió con dureza al decir que los republicanos deberían sentirse “avergonzados” de los senadores que rompieron filas.

“Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, e interfiere con la autoridad del presidente como comandante en jefe”, escribió Trump en redes sociales.

Entre los republicanos crece la preocupación por una presencia prolongada y por el plan de Trump de “administrar” Venezuela de manera indefinida. Las senadoras republicanas moderadas Susan Collins y Lisa Murkowski, junto con Todd Young, se unieron a Rand Paul y Josh Hawley, miembros más aislacionistas del partido, para desmarcarse de Trump en la votación.

El Senado aún debe aprobar la resolución antes de enviarla a la Cámara de Representantes, que difícilmente avalará la medida. El Senado no votará la resolución hasta la próxima semana, según dijo un asesor del liderazgo republicano.

Los senadores demócratas también han amenazado con bloquear fondos para nuevos ataques a Venezuela, pero esa legislación es extremadamente poco probable que supere un veto presidencial y se convierta en ley.

La mayoría de los republicanos se ha alineado con Trump tras el ataque, incluidos sectores más duros que en ocasiones han chocado con él, como Mitch McConnell. Otros republicanos, sin embargo, temen quedar atrapados en un conflicto prolongado.

¿Por qué senadores republicanos votaron a favor de ‘freno’ a Trump?

“El presidente Trump hizo campaña contra las guerras eternas”, dijo Young en un comunicado tras la votación. “Una campaña prolongada en Venezuela que involucre a las fuerzas armadas de EU, incluso si no fue intencional, sería lo opuesto al objetivo del presidente de poner fin a los enredos en el exterior”.

Collins, que enfrenta una difícil reelección en Maine este noviembre, también señaló los riesgos de empantanar a las tropas estadounidenses en Venezuela como la razón de su voto.

“Creo que invocar la Ley de Poderes de Guerra en este momento es necesario, dadas las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de desplegar tropas y un compromiso sostenido ‘administrando’ Venezuela, con lo que no estoy de acuerdo”, comentó Collins en un comunicado difundido poco antes de la votación.

Miembros más aislacionistas como Paul han sido durante mucho tiempo críticos de los presidentes que emprenden acciones militares sin pasar por el Congreso y su poder constitucional de declarar la guerra.

Trump adelantó que vetará la resolución si el Congreso la aprueba.