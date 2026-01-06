Rechazan mexicanos operación militar de EU en Venezuela: Encuesta EF

Al preguntar sobre la opinión de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, 38 por ciento manifestó una opinión positiva, frente a 48 por ciento que manifestó una opinión negativa. [Fotografía. Shutterstock]

De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero, la mayoría de los mexicanos rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, tras las cuales se anunció la captura de Nicolás Maduro.

Según el sondeo, 57 por ciento de los entrevistados cree que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no se justifica, mientras que para 39 por ciento sí se justifica.

Intervención en Venezuela

Al preguntar sobre la opinión de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, 38 por ciento manifestó una opinión positiva, frente a 48 por ciento que manifestó una opinión negativa. Un 14 por ciento no tiene una postura al respecto.

Acción Militar

Según el sondeo, 19 por ciento opina que la postura de México debe ser de apoyo a Estados Unidos, mientras que 54 por ciento opina que México debe rechazar la intervención armada en Venezuela.

Un 25 por ciento adicional manifestó de manera espontánea que el país no debe tomar ninguna de esas posturas.

Al preguntar si aprueba o desaprueba la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum está tratando este asunto de carácter internacional, una mayoría de 60 por ciento la aprueba, mientras que 33 por ciento la desaprueba, con un 7 por ciento restante que no manifestó opinión.

Postura de México

Ante las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que ha ofrecido ayuda a la presidenta Sheinbaum para combatir a los cárteles de la droga en el país, en la encuesta se preguntó qué tan probable ve la gente un escenario en el que Trump ordene acciones militares contra los cárteles en México.

El 45 por ciento dijo que lo ve muy o algo probable, mientras que 51 por ciento lo ve poco o nada probable. Perspectivas divididas por mitades.

EU y combate al crimen

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 3 al 5 de enero de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento.