Sheinbaum condena detención de Nicolás Maduro por EU: ‘La intervención no trae democracia a los pueblos’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la Conferencia matutina del Pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 5 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que exprese su postura sobre la detención y el juicio del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como de las declaraciones de Donald Trump sobre atacar a México para combatir a los cárteles de la droga.

Este es el posicionamiento de Sheinbaum por la captura de Nicolás Maduro

La presidenta Sheinbaum inició su conferencia con el posicionamiento de México en el que condena la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad verdadera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro”, afirmó Sheinbaum al rechazar que la fuerza sea el camino para apoyar a países.

Sheinbaum acusó que hubo una intervención de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Maduro y su esposa, y que dejó varios muertos.

“La posición de México contra cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. México reafirma un principio que no es nuevo, rechazamos de manera categórica la intervención en asuntos internos de otros países”, agregó la mandataria.

De esta forma, Sheinbaum también reafirmó que México tiene cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación, por lo que se exige el derecho a la soberanía.

“En México manda el pueblo, somos un país libre, independiente y soberano. México coopera con EU para combatir las drogas, no queremos que el fentanilo ni ningún joven se acerque a ninguna droga”, añadió la presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum descarta llamada con Trump para evitar posible intervención en México

La presidenta Sheinbaum reaccionó a las amenazas de Donald Trump sobre la posible intervención en México, parecida a la que ocurrió en Venezuela.

Venezuela, no EU, debe decidir sobre su petróleo: Sheinbaum

Ante el control de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela, la presidenta Sheinbaum también se posicionó al respecto y aseguró que los recursos naturales de cada país deberán ser administrados por cada nación.

“Los recursos naturales de cualquier nación son parte de la soberanía de las naciones y es el pueblo y sus gobiernos los que deben de definir cómo se usan sus recursos naturales”, explicó.

La mandataria descartó que ante dicha situación haya posibles afectaciones económicas en el precio del petróleo.

Jóvenes construyendo el Futuro: ¿De cuánto será el aumento para 2026?

El programa Jóvenes construyendo el Futuro tendrá el mayor aumento de 2026, por lo que se entregarán 9 mil 582 pesos mensuales a partir de este mes.

Marath Bolaños, secretario de Trabajo, recordó que los pagos se realizan los días 28 de cada mes.

Además, anunció que el próximo 1 de febrero se abrirá la nueva convocatoria de registro para el programa.

Beca Rita Cetina: ¿De cuánto será el pago para alumnos de primaria?

La Beca Rita Cetina también tendrá actualizaciones en 2026 y uno de ellos es la incorporación de estudiantes de primaria.

Por eso, la Coordinación Nacional de Becas anunció que para primaria se entregará un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria.

En febrero iniciarán las asambleas informativas para el registro de alumnos de 1º a 6º grado.

Mientras que para los alumnos de secundaria, a partir de este lunes 5 de enero inicia también la entrega de tarjetas para quienes se registraron en meses anteriores.

Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar 2026: ¿De cuánto será el aumento?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar.

A partir de este lunes 5 de enero comenzará el pago por orden alfabético y además se anunció un aumento de 200 pesos.

Por esa razón, el pago de la Pensión Bienestar será de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que para la Pensión Mujeres Bienestar el depósito bimestral será de 3 mil 200 pesos.

Este es el calendario de pagos de los apoyos del bienestar que se dispersarán a partir de este lunes: