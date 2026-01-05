Pemex suma 1.1 millones de barriles diarios en refinación, asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum puso énfasis en que la refinería Olmeca en Dos Bocas, construida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, produce 320 mil barriles diarios de petrolíferos. [Fotografía. Pemex/red social X]

Las ocho refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), en conjunto, producen más de un millón de barriles diarios de petrolíferos, lo cual no se veía desde hace dos décadas y permite recuperar la soberanía energética, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al realizar una visita de supervisión de la Refinería de Tula, puso énfasis en que la refinería Olmeca en Dos Bocas, construida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, produce 320 mil barriles diarios de petrolíferos.

“El día de hoy con esta refinería, esta visita a la refinería, lo que mostramos es la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos para producir petrolíferos.

“Quisieron también durante la época neoliberal que ya Pemex o el país, ni siquiera Pemex, produjera exclusivamente petróleo crudo para exportación, que eso era lo eficiente, que eso le iba a dar más a México y se perdía algo esencial que es la palabra soberanía, autosuficiencia, es decir, la capacidad de México de producir su propia gasolina, diesel, turbosina que se utilizan para el desarrollo nacional”, destacó.

De acuerdo con la mandataria, Pemex recupera su capacidad de refinación, ya que en la actualidad suman ocho refinerías de Petróleos Mexicanos, las seis refinerías históricas, entre ellas la de Tula, más otras dos: “La refinería Olmeca en Dos Bocas, que como bien nos comenta Guadalupe (Phillips, la directora de Grupo ICA) ya está produciendo 320 mil barriles diarios de petrolíferos, y la refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos. (Son) ocho refinerías que en conjunto están produciendo más de un millón de barriles diarios, esto no se veía desde hace dos décadas”.

Sheinbaum Pardo comentó que, lo anterior, permite recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requiere.

“El día de hoy estamos contentos además porque al tener la coquizadora y estos equipos se permite producir gasolina con menos contenido de azufre, que afecta menos a la salud y al medio ambiente. Así que es un muy buen día para iniciar 2026, recuperando, reconociendo, al general Lázaro Cárdenas y su visión, reconociendo la importancia de la soberanía nacional y la soberanía energética”, añadió.

Posteriormente, la presidenta, en su cuenta personal de X, insistió en que después de años de gobiernos neoliberales que se propusieron acabar con Pemex, la autodenominada ‘Cuarta Transformación’ rescató Pemex y la soberanía energética.

“Hoy supervisamos la colocación de un reactor hidro desulfurizador de naftas, que forma parte de la modernización de la refinería de Tula, iniciada por el presidente López Obrador.

“Con las ocho refinerías en operación, recuperamos la producción de 1.1 millones de barriles, al tiempo que ampliamos la producción de gas y energías renovables. La soberanía energética fortalece la soberanía de la nación”, machacó.