Novio de Daniela Parra dice que amparo de Héctor Parra se podría resolver ‘mientras ella sigue en MasterChef’

Diego Hopster, novio de Daniela Parra, aseguró que el entorno de Héctor Parra espera recibir pronto noticias sobre el amparo que promovió la defensa del actor para revertir su condena de 13 años y 10 meses de prisión.

“Yo sé que va a ser muy pronto. Les pido, amigos, pongan chochitos para que eso suceda ya, a la brevedad. Puede suceder cualquiera de estos días, incluso mientras Dani sigue en MasterChef. Esa es una realidad. Puede ser que el amparo se resuelva; yo espero que sea así muy pronto y sé que ustedes también”, dijo en un clip publicado en redes sociales.

El joven expresó que espera que Héctor, a quien se refiere como su “suegro”, tenga la oportunidad de recuperar su libertad.

“Dios le va a regalar una nueva vida a mi suegro, la oportunidad de volver a vivir, a experimentar y a agradecer desde lo más sencillo: desde ir a la tienda, al parque o volver a caminar por la ciudad”, expresó.

Diego, quien se hace cargo del negocio de Daniela Parra, Tamalitos Chidos mientras ella participa en el reality show, agradeció el apoyo de sus seguidores y de quienes han donado despensas o dinero para apoyarlos durante el proceso.

Además, compartió un video grabado el pasado 7 de julio, en el que relató su visita a Héctor Parra en prisión con motivo de su cumpleaños y mostró el regalo que el actor le envió a Daniela: una figura de madera de ella con su mandil de MasterChef.

“Me dan ganas de llorar cuando veo esto porque veo el amor de un padre hacia su hija, la admiración que tiene Héctor por ella en cada pliegue, en cada detalle y en cada parte tallada de esta pieza. Esto se lo hizo mi suegro a mi güera ahí en el reclusorio”, expresó con voz emotiva.

El programa Ventaneando informó que en septiembre pasado la defensa de Héctor Parra promovió un juicio de amparo en el que señala presuntas irregularidades durante el proceso en el que el actor fue hallado culpable de delitos contra su hija, Alexa Hoffman, además de pruebas que, según la defensa, no fueron tomadas en cuenta.

“Hoy en día mi papá ya es como un abogado. No se entregó el amparo hasta que mi papá dio el visto bueno, de ‘pe a pa’; él lo revisó todo”, presumió Daniela Parra en entrevista para el programa en octubre. “Ya solo estamos esperando a que lo resuelvan y nos notifiquen. Lo que estaba de nuestro lado ya quedó”.

¿Diego Hopster y Daniela Parra quieren tener hijos? Esto han dicho

Tras una dinámica realizada a mediados de junio en MasterChef 24/7, que desató rumores de un posible romance entre Pablo Villagrán y Daniela Parra, la hija de Héctor Parra aseguró que únicamente contempla formar una familia con Diego Hopster.

“Yo no tendría hijos con nadie más que con él. Si no es con él, de verdad, no tengo hijos; con él sí tengo muchas ganas”, expresó durante la transmisión continua del reality.

Después de esa polémica, Ventaneando habló con Diego, quien aseguró que en los últimos años ha reflexionado sobre lo que implica convertirse en padre, un proyecto que sí contempla junto a Daniela.

“Sí me gustaría afrontarlo, ya lo había platicado con Dani. Hoy mismo no, porque está su papá ahí dentro, en el reclusorio, nuestros Tamalitos Chidos apenas están despegando. Yo creo que Dani tampoco quiere salir y tener un hijo en el momento en que ponga un pie en la calle, pero está padre planearlo”, concluyó.