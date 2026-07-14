Hellmann’s también le da la espalda a Pedro Sola: ‘El ex que te cambió hasta el nombre’

Varias marcas le han dado la espalda a Pedro Sola tras sus comentarios sobre los perros. (Fotos: Shutterstock / Cuartoscuro.com).

Ahora sí se puso ‘perro’ el asunto: la marca de mayonesa Hellmann’s —que en 2024 hizo las paces con la confusión de Pedro Sola con McCormick—, esta vez tomó su distancia defitiva del famoso economista de Ventaneando por sus comentarios sobre envenenar perros.

En sus redes sociales, la marca hizo referencia a la famosa equivocación de mayonesas de Pedro Sola: “Cuando te hablan del ex que te cambió hasta el nombre”.

El mensaje iba acompañado de una imagen de un frasco de mayonesa sosteniendo un letrero: “Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos. Aquí amamos y respetamos a los lomitos”.

¿Cuánto costó el error de la mayonesa de Pedro Sola?

Pedro Sola pagó muy caro por confundir mayonesas durante un fragmento promocional de Ventaneando en 2008, cuando dijo: “Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle... ¡mayonesa McCormick! ¡Ay perdón, Hellmann’s!”.

Para ser más precisos, pagó 75 mil pesos por el error en una mención comercial que “costaba en una lanota”, según contó en entrevista con el Escorpión Dorado; sin embargo, esa situación fue tan viral que en 2024 Hellmann’s hizo una campaña con él para darle “otra oportunidad”.

“Ese error, que me costó una lana, me volvió más popular que nunca en la vida”, dijo Sola al Escorpión.

Su fama creció en especial con las nuevas generaciones y hasta un día un directivo de McCormick le agradeció en un aeropuerto: “Me dijo: ‘usted no sabe lo que significó para nosotros que se haya equivocado’. Le dije: ‘pues me hubieran contratado’. Se rio y se fue”.

El comentario de Pedro Sola sobre los perros costó la salida de varias marcas de Ventaneando. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

Desde hace años, el conductor Pedro Sola ha mostrado su desagrado con situaciones como ver perros en plazas comerciales y restaurantes, pero su opinión fue demasiado lejos en una emisión en Ventaneando.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada“, expresó hace unos días. De inmediato rectificó: ”No, obvio no, pero ¿por qué vas a una tienda elegantísima y te encuentras a un perro cagando?, ¿cómo llegamos a eso? Son absurdos”

El escándalo escaló en redes, al grado de que Pedro Sola pidió disculpas en el programa: “Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo, reconozco que los tiempos han cambiado y ahora las mascotas ocupan un lugar importante en las familias”.

Marcas abandonan ‘Ventaneando’ por comentarios de Pedro Sola

Pedro Sola fue criticado por famosos como Aracely Arámbula, Apio Quijano, Dani Valle, Marcos Valdés, Carlos Bonavides y hasta Lupita Jones, quien expresó: “¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en televisión nacional, en una de las plataformas más importantes de México, que quería darles carne envenenada a los perros? Está enfermo este señor“.

Ahí no paró el asunto, pues varias marcas abandonaron Ventaneando. Panditas, Clorets, Halls y Trident publicaron comunicados donde informan que rechazan “cualquier forma de maltrato, crueldad o violencia hacia los animales” y se deslindan de opiniones que las promuevan: “Hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión”.

Además, han seguido otros señalamientos: Patricia Ruíz, fundadora de Milagros Caninos, afirmó que Sola maltrató a Pay de Limón (perro rescatado del cártel de Los Zetas) en el estudio del programa: “Este señor lo empujó y dijo: ‘¡No, no, no, quítenme a ese perro de aquí!’”.

La organización Va por sus Derechos denunció el presentador ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) por presunta promoción del maltrato animal, de acuerdo con un comunicado.

A diferencia de cuando logró capitalizar el error de la mayonesa, al parecer para Sola esta vez no será tan fácil salir del embrollo.