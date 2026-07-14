Ulises Lara se va de la FGR por ‘motivos personales’: ¿Qué investigaciones de asuntos relevantes atendió?

Por “motivos personales”, Ulises Lara renunció a su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, a poco más de medio año de incorporarse a la Fiscalía General de la República (FGR).

A lo largo del último medio año, el exvocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México atendió diversos casos relevantes a nivel nacional e internacional, y su salida se da enmedio de la polémica que atraviesa la FGR debido a la captura y entrega del piloto de Los Chapitos que secuestró y trasladó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.

Al momento, la FGR no ha emitido información oficial sobre la salida. Se espera que continúe como maestro de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué casos llevó Ulises Lara como fiscal de Asuntos Importantes en la FGR?

Como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López conoció de los hechos que la ley señala como delitos y de los fenómenos delictivos de orden federal turnados por acuerdo del titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial y la fisicala general, Ernestina Godoy.

Algunos de los principales casos asignados a Ulises Lara y de los que presentó información como cara de la FGR fueron:

CIA en Chihuahua

Luego de que en abril pasado se reportara la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, tras un operativo en el que desmantelaron un narcolaboratorio con autoridades locales, Ulises Lara dio avances sobre las investigaciones.

A lo largo de las siguientes semanas, mencionó que los funcionarios locales fueron llamados a declarar, y explicó detalles sobre la integración de carpetas relacionadas con la incursión ilegal de agentes de la CIA en el país.

Incluso se refirió a la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y dijo que solo entregó un escrito en vez de colaborar con las autoridades.

Acusaciones de EU vs. Rocha Moya

Tras las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, Ulises Lara dio la postura oficial de la FGR.

Explicó que solo se procederá contra Rocha Moya y será extraditado en caso de que existan fundamentos.

Con ello, reiteró que Estados Unidos no brindó pruebas cuando acusó a los funcionarios de Sinaloa por vínculos con Los Chapitos, además de que iba a comenzar una investigación para obtener pruebas.

Sin embargo, criticó que las acusaciones públicas de Estados Unidos no se acompañan de pruebas suficientes, además de que la solicitud no debía ser divulgada públicamente por acuerdos entre ambos países.

Huachicol fiscal

Ulises Lara dio a conocer, junto con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el desmantelamiento de una red de huachicol fiscal que evadió más de 23 mil millones de pesos.

Dicha red operaba en Jalisco y Tamaulipas, a través de documentos falsos para simular operaciones comerciales con empresas fachada.

Rancho Izaguirre-Caso Teuchitlán

Como rostro de la FGR, dio avances sobre las investigaciones y acciones relacionadas con el rancho Izaguirre, donde el año pasado encontraron un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de permitir la entrada de colectivos de personas buscadoras, explicó que el Ministerio Público investiga algunos de los restos humanos encontrados, además de que reiteró su compromiso con las víctimas para acceder a la verdad y la justicia.

Operación Enjambre

Otro de los casos más polémicos que presentó Ulises Lara fue el del presunto vínculo de alcaldes y funcionarios de Morelos con el crimen organizado, esto como parte de la operación Enjambre, por la que detuvieron a funcionarios y delincuentes.

En dichos operativos, alcaldes y exalcaldes de municipios como Atlatlahucan, Texcatitlán y Cuautla, fueron detenidos luego de que la Fiscalía obtuviera órdenes de captura en su contra.

Red ‘El Caballito’

En junio pasado, Ulises Lara informó sobre la desarticulación de la red ‘El Caballito’, la cual fue una organización facturera que evadió más de 12 mil millones de pesos.

La red operaba principalmente en Tlaxcala, a través de un esquema que emitía facturas falsas para evitar el pago correspondiente a Hacienda, según explicó Ulises Lara López.