Operación Enjambre: Procesan a alcalde de Cuautla por delincuencia organizada; fue detenido en Acapulco

A Jesús “N”, se le aseguró como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. (Foto: SSPC)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado 6 de junio que Jesús “N”, alcalde de Cuautla detenido la semana pasada, fue vinculado a proceso por investigaciones en el marco de la Operación Enjambre.

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que se aportaron los datos de prueba suficientes y obtuvo vinculación a proceso del presidente municipal de Morelos, quien está relacionado con investigaciones en curso sobre presidentes municipales de Morelos.

“Lo anterior se pudo obtener con base en la labor del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)”, indicó.

La FGR agregó que además de la vinculación referida, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria, a cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS SONORA”, en donde se encuentra recluído.

A Jesús “N”, se le aseguró como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, bajo la conducción del MPF de la FEMDO.

Al momento de su detención, autoridades le imputaron el delito de delincuencia organizada con fines contra la salud en un juzgado federal de Sonora.

También se le investiga por su presunta relación con el crimen organizado.

Alcalde de Cuautla

Detención del alcalde de Cuautla

El pasado sábado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido Jesús N, presidente municipal de Cuautla, en Morelos, quien contaba con una orden aprehensión por delincuencia organizada desde el 20 de mayo.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en continuidad del Operativo Enjambre, que desarticula redes de corrupción e investiga vínculos de políticos con la delincuencia organizada, fue capturado el edil que llevaba diez días prófugo y contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Fue detenido por el @GabSeguridadMX, gracias al Centro Nacional de Inteligencia, Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos”, publicó el titular de la SSPC en su cuenta oficial de X.

También precisó que esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril.

Fuentes oficiales indicaron a EFE que el operativo se llevó a cabo como parte de las indagatorias sobre actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos, por lo que se iniciaron diferentes líneas de investigación que determinaron posibles vínculos y colaboración con estructuras delictivas.

Fue así que se dio seguimiento a Jesús “N”, quien fue localizado en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco, en Guerrero.

“Los efectivos se aproximaron a Jesús ‘N’, corroboraron su identidad y lo detuvieron, al realizarle una inspección de seguridad le hallaron un arma de fuego corta”, corroboró la fuente.

Jesús “N” ha ocupado dos veces el cargo de alcalde por una coalición conformada por partidos de la oposición, la primera vez fue de 2019 a 2021 y el segundo periodo lo inició en 2025, año en el que fue difundido un video en el que se le mostraba con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Con información de EFE