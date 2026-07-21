Mauricio Tobón: ¿Quién es el empresario ‘del parche’ nombrado nuevo embajador de Colombia en México?

Con Ableardo de la Espriella como presidente de Colombia, las relaciones con México darán un giro, y prueba de ello es el nombramiento del empresario Mauricio Tobón como el embajador colombiano.

Nacido en Medellín, Colombia, Mauricio Tobón Franco es hijo del fallecido empresario Gustavo Tobón, y es conocido debido a un accidente que sufrió en 2015 que marcó su vida y por el que perdió un ojo, hecho que representó en su movimiento político ‘El Parche’.

Aficionado de Atlético Nacional de Colombia, estudió Economía por la Universidad EAFIT, además de que cuenta con una especialidad en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia Bolivariana y otra en Administración de Negocios por el Instituto de Empresa de Madrid.

Su carrera profesional comenzó en 1998, como gerente en Homini, para en 2002 convertirse en director del Fondo Emprender.

Mauricio Tobón aseguró que su vida la ha dedicado a “hacer empresa”, siendo fundador de compañías de tecnología, medios y agricultura, principalmente. Con ello, declaró, ha logrado brindar empleos formales de calidad, así como bienestar para sus trabajadores y familias.

Otra de las empresas en las que estuvo como gerente fue Phantom Energy, relacionado con la generación de energía eléctrica; sin embargo, es más conocido por ser el cofundador y una de las caras del medio de comunicación Minuto30, uno de los que más se beneficiaron económicamente del gobierno de Daniel Quintero (2020-2023) en la alcaldía de Medellín, luego de presuntamente recibir 2 mil 47 millones de pesos en pauta y publicidad, según recoge el portal El Armadillo.

Además, Tobón ha formado parte de juntas directivas de empresas como: Gen +, Hidroituango, Rentan, Fiduciaria Central, Hidroarma, Teleantioquia, Plaza Mayot, Friogan y Ferrocarril de Antioquia.

Mauricio Tobón es aficionado de Atlético Nacional. (X: @Mauriciotobonf)

La carrera política de Mauricio Tobón: De Antioquia a México

El paso por el sector público de Mauricio Tobón comenzó como concejal municipal en Medellín en 2004, para en 2007 ascender a presidente del Concejo de Medellín.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2016, cuando se convirtió en el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

En dicha institución, según relata Tobón, recuperó las finanzas, además de convertirlo en una importante fuente de ingresos para la administración.

Durante sus operaciones en Antioquia fue galardonado con su equipo con el Premio Nacional de Alta Gerencia.

Mauricio Tobón intentó ser alcalde de Antioquia dos ocasiones, en 2019 y 2023; sin embargo, en ambos casos fracasó y quedó lejos de los principales aspirantes, aunque mantuvo una postura federalista, en contra de las “politiquerías” y a favor de eliminar las alianzas políticas, esto bajo su propio movimiento llamado El Parche.

El nuevo embajador de Colombia en México, alineado desde hace meses con Abelardo de la Espriella, se considera un hombre honesto, justo y respetuoso de las diferencias. “Aprendí que las metas se consiguen con trabajo, disciplina y esfuerzo”, escribió para Minuto30.

Con información de Minuto30 y El Armadillo.