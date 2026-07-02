De la Espriella revela cómo refinanciará la deuda de Colombia: ‘Está en niveles históricamente altos’

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves 2 de junio que busca refinanciar la deuda neta del país por lo que instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, a que se reúna con la banca internacional y otros organismos financieros multilaterales en Washington.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, afirmó De la Espriella en su cuenta de X.

¿Cuánto subió la dueda neta de Colombia?

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61.5 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54.1 por ciento registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales.

El mandatario electo de Colombia, que asumirá el Gobierno el 7 de agosto, aseguró “impartió instrucciones precisas” para que Gómez inicie esta semana su agenda de trabajo en Estados Unidos.

“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”, explicó el ultraderechista.

Inspirado en los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos, Donald Trump, De la Espriella también prometió convertir al país en una “patria milagro” y transformar a “esta Colombia bendita”, como la llama, en una tierra de promisión.

Al respecto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, informó este miércoles que sostuvo una reunión oficial con el Banco Mundial para poner en marcha “una agenda de cooperación” que busca impulsar “la inversión, el financiamiento y los proyectos estratégicos” en el nuevo Gobierno.