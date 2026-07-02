Niño de 11 años atropella a monjes que peregrinaban en Tailandia: Hay 9 muertos y 13 heridos

El accidente ocurrió en la provincia de Mukdahan, fronteriza con Camboya, donde un grupo de 34 monjes caminaba por una carretera.

Un niño de 11 años que manejaba una camioneta descubierta atropelló a un grupo de monjes que hacían un peregrinaje a pie en el noreste de Tailandia, lo que dejó nueve muertos, informaron las autoridades.

Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, unos 600 kilómetros al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación.

Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros cuatro fallecieron en un hospital. Trece estaban hospitalizados, tres de ellos en estado crítico, según la administración provincial.

El grupo comenzó la caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani unos 30 minutos antes del accidente.

Así fue el momento en que los monjes de Tailandia fueron atropellados

El abad de Mukdahan, que participaba en la rueda de prensa, dijo que los primeros cinco monjes del grupo, que caminaba en sentido contrario al tráfico, pudieron apartarse al ver al vehículo desviarse, pero el sexto y varios de los que caminaban tras él fueron arrollados.

Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.

El niño estaba bajo custodia y sería interrogado cuando llegasen los funcionarios estatales de protección de menores, indicó la policía.

La causa del accidente aún está bajo investigación, pero la policía señaló que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo zigzagueaba antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.

Las autoridades afirmaron que se iniciarán los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir el enjuiciamiento de los padres por negligencia.

Voluntarios y equipos médicos de emergencia de Tailandia llegaron al lugar del accidente 10 minutos después y trasladaron a los heridos al hospital, señaló el Departamento de Relaciones Públicas de Mukdahan en un comunicado.

*Con información de EFE