Piloto que chocó avión contra rascacielos más alto de China quería ‘terminar con su vida’

Fachada de la torre China Zun, que es el edificio más alto de Beijing, dañado tras el impacto de una avioneta

El piloto que estrelló una avioneta contra el edificio más alto de Beijing la semana pasada escribió en su diario acerca de “poner fin a su vida”, dijeron las autoridades chinas el jueves.

La investigación concluyó que la causa del siniestro del 26 de junio fueron “motivos personales”, de acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales por el gobierno del distrito Chaoyang de Beijing.

El piloto, un hombre de 66 años, murió y otras 13 personas resultaron heridas. Ninguna de las lesiones es crítica y uno de los heridos ya recibió el alta hospitalaria, agregó el comunicado del gobierno.

El accidente, que ocurrió en un distrito de rascacielos del centro de la capital coincidiendo con la hora de salida del trabajo alrededor de las seis de la tarde, planteó dudas sobre la seguridad en Beijing.

Así fue el momento en que una avioneta se estrelló en Beijing

La avioneta dejó un agujero en la fachada de vidrio de la torre CITIC, de 108 pisos, apodada edificio “Zun” porque imita la forma de un antiguo recipiente de vino con ese nombre.

El piloto, identificado solo por el apellido Liu, despegó para un vuelo en solitario en el avión de entrenamiento biplaza desde un aeropuerto de aviación general en las afueras de Beijing, según el comunicado de Chaoyang. Se desvió de la zona de vuelo designada y se perdió el contacto con él, añadió.

“Liu sufría de insomnio y ansiedad desde hacía tiempo, y en su diario aparecían en múltiples ocasiones referencias a ‘poner fin a la vida’. Tras la investigación, se determinó que se trata de un caso que afectó a la seguridad pública causado por motivos personales”, comunicó una cuenta de las autoridades del distrito pequinés de Chaoyang en la red social Wechat.

Liu no tenía empleo estable, estaba divorciado y vivía solo, de acuerdo con la nota. Padecía insomnio y ansiedad, y su diario contenía múltiples referencias a poner fin a su vida, indicó.

En el centro de Beijing, donde viven y trabajan los líderes del país, hay estrictos controles del espacio aéreo, incluida la prohibición de volar drones.