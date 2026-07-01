Presidente de Panamá admite que bajan las detenciones de barcos de su bandera en China

El presidente de Panamá dice que bajan las detenciones de barcos de su bandera en China.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este miércoles que las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos se están reduciendo, aunque reconoció que esta situación podría afectar la valoración de la marina mercante del país centroamericano en la región de Asia-Pacífico.

Panamá cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con 8 mil 638 buques abanderados y 233.2 millones de toneladas según publica este miércoles la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Japón y Grecia están entre sus usuarios más importantes.

China ha multiplicado la detención de buques de bandera panameña en sus puertos este año, luego de que un operador chino se vio obligado a salir de dos puertos situados cerca del Canal de Panamá porque la concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña.

Hay tensión en la relación bilateral a raíz del conflicto marítimo y portuario, que tiene lugar en un contexto de lucha geopolítica entre Estados Unidos y China que ha alcanzado al Canal de Panamá, pese al pedido reiterado de Mulino de que no se inmiscuya a su país.

Panamá es reincorporada a la lista Blanca del Memorando de París

“Gracias a Dios van en disminución” estas detenciones, “y estamos esperando la confirmación de una reunión personal, de mis enviados a China, para tratar esto al más alto nivel de ese país”, afirmó el presidente panameño.

Mulino sin embargo reconoció que esta situación con China “pudiera afectar la valoración” del abanderamiento panameño en el Memorando de Tokio, un acuerdo de Control del Estado Rector del Puerto que abarca a una veintena de autoridades marítimas de la región Asia-Pacífico.

Precisamente, Panamá acaba de ser reincorporada a la llamada Lista Blanca del Memorando de París, otro acuerdo de Control del Estado Rector del Puerto que abarca a la región de Europa y el Atlántico Norte.

“Ayer recibimos la buena noticia” del retorno de Panamá “a la Lista Blanca del Memorando de París, es decir, que nuestra bandera cumple con los más altos estándares internacionales”, afirmó Mulino, durante un informe sobre su segundo año de gestión ante el Parlamento.

La Autoridad Marítima de Panamá dijo este miércoles en un comunicado que la “Lista Blanca es ampliamente reconocida como uno de los principales referentes internacionales para evaluar el desempeño y la calidad de las administraciones marítimas”.

La inclusión de Panamá en la Lista Blanca del Memorando de París “significa que el pabellón o registro panameño cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad marítima y supervisión regulatoria”.